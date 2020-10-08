МВД заявило об отсутствии бутылки с водой у вылетавшей в Германию сторонницы Навального

Службы аэропорта не нашли бутылок с водой у вылетавшей из Новосибирска в Германию спутницы блогера Алексея Навального Марии Певчих, сообщили в Следственном управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

«Согласно сведениям, опубликованным в СМИ, на территории Германии было проведено токсикологическое исследование бутылки с водой, представленной на исследование Марией Певчих, на которой якобы обнаружено присутствие нервно-паралитического отравляющего вещества. Также в СМИ появилась информация о перевозке автомобилем и самолетом из Томска в Германию данных предметов (бутылок с водой)», – говорится в сообщении управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Вместе с тем, отметили в ведомстве, следственными органами установлено, что Певчих совместно с Георгием Албуровым после госпитализации Навального проследовала из Томска в Новосибирск автомобильным транспортом, а далее – воздушным транспортом в Омск. В ходе прохождения Певчих предполетного досмотра в аэропорту Толмачево (Новосибирск) в ее чемодане и рюкзаке какие-либо емкости объемом свыше 100 мл, в том числе бутылка с водой, отсутствовали. При досмотре вещей Албурова в аэропорту бутылок объемом более 100 мл также обнаружено не было. В то же время после прохождения предполетного досмотра Певчих в автомате по продаже напитков в стерильной зоне аэропорта была приобретена бутылка воды «Святой источник», объемом 500 мл, с которой она прилетела в Омск.

В ведомстве добавили, что сотрудники МВД собираются опросить Певчих, сопровождавшую блогера Алексея Навального в Томске, но не работавшую в ФБК.

«Не нашла юридического подтверждения информация об официальном трудоустройстве Марии Певчих в Фонде по борьбе с коррупцией (ФБК), о чем неоднократно заявлялось в СМИ. Для следствия общение с этой гражданкой представляет большой интерес. В запросе, четвертом запросе, направленном в Берлин, есть и другие весьма серьезные и значимые для следствия вопросы», – сказал он.

В настоящее время, отметили в МВД, устанавливается местонахождение Певчих, постоянно проживающей в Великобритании.

«22 августа она уклонилась от дачи объяснений и вылетела из Омска в Германию. Несмотря на общение с ней и ее адвокатом по телефону и направление повесток до сегодняшнего дня в органы предварительного следствия Мария Певчих не явилась. Она не отвечает на вопросы следователя о том, зачем и каким именно способом вывозились предметы, взятые сотрудниками Фонда по борьбе с коррупцией из номера гостиницы в Томске, в котором проживал Навальный, или же какие-либо другие предметы», – говорится в сообщении.

«В настоящее время сотрудники полиции пытаются уточнить интересующую информацию у сотрудников Фонда по борьбе с коррупцией, но они отказываются от дачи объяснений по существу интересующих органы следствия вопросов. Так, Владлен Лось уклонился от ответов на вопросы об обстоятельствах осмотра номера Навального и изъятия из него различных предметов, а также способах дальнейшей их перевозки. Он указал, что он не помнит того, что происходило после открытия администратором двери в номер гостиницы», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что яд «Новичок», которым якобы отравили блогера, был обнаружен на бутылках из гостиничного номера в томской гостинице Xander Hotel. При этом отель в Томске, где останавливался блогер и где позже якобы нашли бутылки со следами яда, проверял на безопасность Роспотребнадзор.

Во вторник ОЗХО заявила, что в анализах Навального было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Берлин и Париж, судя по всему, намерены возглавить антироссийскую коалицию. МИД Германии и Франции сообщали в совместном заявлении, что направят партнерам по ЕС предложения по дополнительным санкциям.

Постпред России при ОЗХО Александр Шульгин, комментируя ситуацию с блогером, заявил, что Москве не в чем оправдываться перед Германией и другими странами, которые безапелляционно и бездоказательно утверждают, что Россия якобы виновна в «отравлении» Навального». Он потребовал «представить все материалы и вещественные доказательства», которые якобы «доказывают совершение преступления против российского гражданина».

Кремль многократно подчеркивал, что Россия готова к всестороннему взаимодействию с Германией, и отмечал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было.

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального «Новичком», который имеет стопроцентную летальность. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме Навального следов отравляющих веществ. Юрист и общественный деятель Илья Ремесло нашел серьезные противоречия с фактами в интервью Навального блогеру Юрию Дудю.