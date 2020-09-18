Юрист заявил о вероятности уголовного преследования соратников Навального за вывоз улик

Соратникам блогера Алексея Навального может грозить тюремный срок, если они вывезли из России бутылку со следами отравляющего вещества, зная о ее содержании, заявил глава коллегии адвокатов «Грибаков, Поляк и партнеры» Александр Грибаков.

Грибаков заявил, что если о содержимом бутылки было известно, то вывезшим ее из России действительно может грозить тюремный срок. Однако «о какой-то ответственности, тем не менее, преждевременно говорить, поскольку дело не возбуждено, проводится только доследственная проверка, насколько я знаю из открытых источников», передает РИА «Новости».

При этом юрист отметил, что не понимает, почему важнейшее доказательство вывезли из России: «Если эта бутылка действительно содержала отравляющее вещество, если она действительно вывезена (...), то странной представляется ситуация, когда важнейшее доказательство было вывезено за пределы нашей страны».

За незаконное перемещение через границу отравляющих веществ близким блогера может грозить до семи лет лишения свободы по ст. 226.1 Уголовного кодекса России.

Ранее в Instagram Навального появилось заявление, что яд «Новичок», которым его якобы отравили, был обнаружен на бутылках из гостиничного номера в томской гостинице Xander Hotel.

Издание «Проект» сообщало, что бутылку могла вывезти в Германию соратница Навального Мария Певчих, которая сопровождала его в поездке по Сибири.

При этом Яка Бизил, основатель фонда Cinema for Peace, организовавшего перевозку блогера в Берлин, заявил изданию Bild, что бутылку доставили немецким спасательным бортом по просьбе главы штаба Навального.

Также правительство Германии заявило, что три независимые спецлаборатории Франции и Швеции подтвердили якобы наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок».

При этом Берлин отказался передать Москве материалы по ситуации с Навальным в двустороннем порядке, ссылаясь на государственную тайну. Управление юстиции Берлина поручило прокуратуре столицы ФРГ предоставить информацию о состоянии здоровья Навального, но при условии его согласия.

Также Германия заявила, что передала в ОЗХО результаты лабораторных исследований проб, которые были взяты у Навального.

Немецкие СМИ сообщили, что Навальный полностью пришел в себя и ему удалось вспомнить события, которые происходили до потери сознания в самолете.

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», заявил, что выход блогера из комы доказывает: при его отравлении не использовалось данное вещество.

Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ.

Европейские политики отмечали, что Россия сделала все, чтобы спасти Навального. Немецкие СМИ подчеркивали, что блогер выжил благодаря действиям пилотов и омских врачей.