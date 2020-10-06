Россия отказалась оправдываться перед Германией в ситуации вокруг Навального

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7 октября, среда  |  Последнее обновление — 00:19  |  vz.ru
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Российское вино распробовали за границей

Пандемия помогла российским виноделам Валерий Матыцин/ТАСС
В сельском хозяйстве России может выстрелить еще одна отрасль – виноделие, считают в Минсельхозе. Экспорт российского вина в последние годы показывает рост. Его распробовали, например, в Китае. Однако одна задача российскими виноделами уже решена – отечественное вино в стране решительно вытесняет импортное. Как же это произошло? Подробности...
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Дагестан доверили генералу из «школы губернаторов»

И Владимир Васильев (слева), и его преемник Сергей Меликов дослужились до звания генерал-полковника Валерий Шарифулин/ТАСС,
Владимир Федоренко/РИА «Новости»
Сменилось руководство в крайне тяжелом с точки зрения управления регионе России – Республике Дагестан. Еще недавно за решеткой там оказывались то местный премьер-министр, то мэр столицы республики. Почему подал в отставку Владимир Васильев – и что можно ожидать от нового руководителя, генерала Сергея Меликова? Подробности...
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Спецназ бросили на борьбу с кризисом переводчиков в Сирии

Сержант Мильшин был не только военным переводчиком, но и бойцом спецназа из личного архива
Сирия оказалась важнейшим полигоном для испытаний российских Вооруженных сил. Боевые действия позволили проверить эффективность и техники, и военных структур. Некоторые обнаруженные проблемы оказались весьма неожиданными. Каким образом операция в Сирии обнажила кризис в подготовке военных переводчиков – и при чем здесь знаменитый спецназ ГРУ? Подробности...
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США добили латвийскую банковскую систему

Банковская система Латвии хорошо начинала, но плохо кончила REUTERS/Ints Kalnins
Банки Латвии, еще не так давно приносившие этой стране огромный доход, в том числе за счет вкладов из России, оказались под полным контролем США. Латвия и США подписали договор, в соответствии с которым сведения о клиентах латвийских банков будут передаваться американцам. Так закончились мечты о «прибалтийской Швейцарии», много лет воодушевлявшие латвийских политиков. Подробности...
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Побережье Камчатки отравил смертельный химикат

Рейды Росприроднадзора пока не дали ответа на вопрос, что отравило побережье Камчатки Александр Пирагис/РИА Новости
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах Авачинского залива. Предварительные исследования выявили превышение содержания в прибрежной зоне фенола и нефтепродуктов. Однако экологи сомневаются, что именно это стало причиной гибели тысяч животных. Скорее всего, речь идет о сильном химикате, который продолжает отравлять воду. Подробности...
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Давайте я расскажу вам, что такое «Нусра»

Мурад Газдиев, корреспондент RT
Звери, с которыми Россия воевала столько лет, которые призывали и подготавливали взрывы в метро Москвы, в Санкт-Петербурге. Звери, которые клялись обезглавить каждого русского в Сирии. Теперь они у нас на границе. В Азербайджане. Подробности...
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Россию поджигают по периметру. Кто является поджигателем?

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Но как вообще стал возможен блицкриг киргизской оппозиции? Кто эти люди и чего они на самом деле хотят? Понять что-либо, читая программы партий, совершенно невозможно. Но давайте вспомним, что отличает Киргизию от других государств региона. Подробности...
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Почему нас бесят дизайнеры

Максим Соколов, публицист
Представим, что дизайнеры добрались и до управления автомобилем и меняют местами педали, рычаги и приборы на доске. Мало не покажется, особенно в случаях, когда все решают доли секунд и спасение именно в автоматизме – рука и нога сами знают, куда им тянуться. Подробности...
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Коронавирус в РФ: будет ли новый карантин

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Турция втягивает Россию в войну на Кавказе

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На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах

На фото – осьминог Дофлейна, или гигантский осьминог, самый крупный известный науке вид осьминогов
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Армения опубликовала фотографии обломков Су-25

В Армении опубликовали фотографии с места крушения штурмовика Су-25, сбитого, по заявлению Еревана, турецким истребителем F-16. На снимках видны сгоревшие части самолета, разбросанные по склону горы
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В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
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    Россия отказалась оправдываться перед Германией в ситуации вокруг Навального

       6 октября 2020, 23:57
    Фото: MFA Russia/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Москве не в чем оправдываться перед Германией, заявил постпред России при ОЗХО Александр Шульгин, комментируя ситуацию с блогером Алексеем Навальным.

    На 95-й сессии исполнительного совета ОЗХО он ответил на «сомнительного рода призывы провести национальное расследование, сотрудничать с ОЗХО и т. д.». Шульгин заявил, что «Россия никому ничего не должна: ни Германии, ни другим странам, которые безапелляционно и бездоказательно утверждают, что Россия якобы виновна в «отравлении» Навального».

    «Нам не в чем перед ними оправдываться, и мы не собираемся делать это», – приводит его слова ТАСС.

    Шульгин подчеркнул, что Берлин «должен, наконец, откликнуться на уже четыре подряд обращения Генеральной прокуратуры об оказании правовой помощи». Он потребовал «представить все материалы и вещественные доказательства, которые, в трактовке немецкой стороны, доказывают совершение преступления против российского гражданина».

    Постпред России указал, что у Германии «есть обязательство взаимодействовать» с Москвой и «в конвенционном поле», раз уж Берлин «перенес этот вопрос на гаагскую площадку и решил задействовать потенциал ОЗХО».

    Как заявил Шульгин, «Швеция и Франция должны ответить нам на обращения, которые мы направили в их адрес в связи с тем, что у них якобы есть фактура, указывающая на отравление российского гражданина». Кроме того, «техсекретариат ОЗХО также обязан выполнять свои функции и реагировать на обращение к нему государства-участника, в частности, России, за конкретными разъяснениями».

    Шульгин заявил, что Москва «крайне озабочена тем, как произошедший на российской территории с российским гражданином Навальным инцидент, в результате которого он был госпитализирован, трактуется и подается в некоторых» государствах – участниках Конвенции о запрещении химического оружия. 

    Ряд стран хочет «представить дело так, будто Алексей Навальный был отравлен токсичным веществом, которое можно классифицировать как новейшее химическое оружие суперкласса», отметил постпред.

    Он заверил, что Россия «в полной мере выполняет все свои обязательства по КЗХО», страна «полностью и досрочно уничтожила все запасы химического оружия, ликвидировала соответствующее технологическое оборудование, содействует осуществлению верификационного режима на объектах химпромышленности, ведет международное сотрудничество в интересах нераспространения».

    «До тех пор пока нам не представят документы, материалы, пробы, вещественные доказательства, которые, как заявляют те, кто выдвигают против нас обвинения, доказывают наличие в анализах Навального боевого будто бы отравляющего вещества, пока не сядут с нами за стол переговоров для заинтересованного диалога на уровне экспертов,

    мы будем считать все, что происходит вокруг этого инцидента, разнузданной агитационно-пропагандистской кампанией лжи, а проще говоря, низкопробной провокацией», – сказал Шульгин.

    Целью провокации он назвал попытку «в интересах геополитики очернить Россию серией бездоказательных обвинений и создать тем самым надуманный повод для введения против нашей страны очередного «транша» санкций», передает РИА «Новости».

    Шульгин отметил, что на Западе «даже не задумываются над тем, что рисуют абсолютно гротескную картину, которую иначе как фантастикой назвать нельзя».

    По его словам «отдельный вопрос» – как военные химики из Бундесвера обнаружили в анализах следы пресловутого «Новичка», ведь «немцы, как помнится, всегда утверждали, что никогда никаких «Новичков» не синтезировали, но почему-то чуть ли не мгновенно выяснили, чем будто бы отравлен берлинский пациент и, не называя конкретных химикатов, возвестили об этом всему миру».

    Москва «готова сотрудничать, но исключительно на равноправной, взаимоуважительной основе» и «не приемлет разговор на основе ультиматумов и угроз».


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