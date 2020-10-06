Россия отказалась оправдываться перед Германией в ситуации вокруг Навального

Москве не в чем оправдываться перед Германией, заявил постпред России при ОЗХО Александр Шульгин, комментируя ситуацию с блогером Алексеем Навальным.

На 95-й сессии исполнительного совета ОЗХО он ответил на «сомнительного рода призывы провести национальное расследование, сотрудничать с ОЗХО и т. д.». Шульгин заявил, что «Россия никому ничего не должна: ни Германии, ни другим странам, которые безапелляционно и бездоказательно утверждают, что Россия якобы виновна в «отравлении» Навального».

«Нам не в чем перед ними оправдываться, и мы не собираемся делать это», – приводит его слова ТАСС.

Шульгин подчеркнул, что Берлин «должен, наконец, откликнуться на уже четыре подряд обращения Генеральной прокуратуры об оказании правовой помощи». Он потребовал «представить все материалы и вещественные доказательства, которые, в трактовке немецкой стороны, доказывают совершение преступления против российского гражданина».

Постпред России указал, что у Германии «есть обязательство взаимодействовать» с Москвой и «в конвенционном поле», раз уж Берлин «перенес этот вопрос на гаагскую площадку и решил задействовать потенциал ОЗХО».

Как заявил Шульгин, «Швеция и Франция должны ответить нам на обращения, которые мы направили в их адрес в связи с тем, что у них якобы есть фактура, указывающая на отравление российского гражданина». Кроме того, «техсекретариат ОЗХО также обязан выполнять свои функции и реагировать на обращение к нему государства-участника, в частности, России, за конкретными разъяснениями».

Шульгин заявил, что Москва «крайне озабочена тем, как произошедший на российской территории с российским гражданином Навальным инцидент, в результате которого он был госпитализирован, трактуется и подается в некоторых» государствах – участниках Конвенции о запрещении химического оружия.

Ряд стран хочет «представить дело так, будто Алексей Навальный был отравлен токсичным веществом, которое можно классифицировать как новейшее химическое оружие суперкласса», отметил постпред.

Он заверил, что Россия «в полной мере выполняет все свои обязательства по КЗХО», страна «полностью и досрочно уничтожила все запасы химического оружия, ликвидировала соответствующее технологическое оборудование, содействует осуществлению верификационного режима на объектах химпромышленности, ведет международное сотрудничество в интересах нераспространения».

«До тех пор пока нам не представят документы, материалы, пробы, вещественные доказательства, которые, как заявляют те, кто выдвигают против нас обвинения, доказывают наличие в анализах Навального боевого будто бы отравляющего вещества, пока не сядут с нами за стол переговоров для заинтересованного диалога на уровне экспертов,

мы будем считать все, что происходит вокруг этого инцидента, разнузданной агитационно-пропагандистской кампанией лжи, а проще говоря, низкопробной провокацией», – сказал Шульгин.

Целью провокации он назвал попытку «в интересах геополитики очернить Россию серией бездоказательных обвинений и создать тем самым надуманный повод для введения против нашей страны очередного «транша» санкций», передает РИА «Новости».

Шульгин отметил, что на Западе «даже не задумываются над тем, что рисуют абсолютно гротескную картину, которую иначе как фантастикой назвать нельзя».

По его словам «отдельный вопрос» – как военные химики из Бундесвера обнаружили в анализах следы пресловутого «Новичка», ведь «немцы, как помнится, всегда утверждали, что никогда никаких «Новичков» не синтезировали, но почему-то чуть ли не мгновенно выяснили, чем будто бы отравлен берлинский пациент и, не называя конкретных химикатов, возвестили об этом всему миру».

Москва «готова сотрудничать, но исключительно на равноправной, взаимоуважительной основе» и «не приемлет разговор на основе ультиматумов и угроз».