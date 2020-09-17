ОЗХО перенаправила в Берлин запрос России по Навальному

Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала о «замкнутом круге» обращений России по ситуации с блогером Алексеем Навальным.

«Мы обратились в ОЗХО (Организацию по запрещению химического оружия – прим. ВЗГЛЯД), которая, к сожалению, тянула время, а потом дала ответ, что нам нужно обращаться к Берлину – вы не поверите. Обращения к Берлину вновь возвращают нас на трек общения с ОЗХО. Это замкнутый круг, это алогично, абсурдно, и все это понимают», – передает ТАСС слова дипломата.

Захарова отметила, что цель этих действий заключается не в представлении людям истины, а в лоббировании нужного Западу решения в данной ситуации.

«Нужно поддерживать эту русофобию на нужном градусе», – пояснила она.

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров призвал Германию не политизировать ситуацию с Навальным. Москва потребовала от Берлина ответить на новый запрос Генпрокуратуры России о лечении и обследовании Навального немецкими медиками. Отметим, Германия до сих пор не ответила на запрос России по инциденту.

В понедельник в берлинской клинике Charite сообщили, что Навальный начал вставать с постели. В тот же день власти Германии заявили, что три лаборатории во Франции и Швеции подтвердили наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок».

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального «Новичком», который имеет стопроцентную летальность. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме Навального следов отравляющих веществ.

Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что западные партнеры России в ситуации с Навальным перешли все рамки приличия. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Германия не передает России материалы по делу Навального.