Лавров призвал Германию не политизировать ситуацию с Навальным

Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с немецким коллегой Хайко Маасом ситуацию вокруг блогера Алексея Навального. Российский министр призвал ФРГ отказаться от дальнейшей политизации инцидента.

Российская сторона в диалоге подтвердила готовность сотрудничать по вопросу о Навальном, говорится в сообщении на сайте МИД.

Лавров отметил, что Москва по-прежнему ждет реакции германских властей на запрос российской Генпрокуратуры по биоматериалам, результатам анализов, клинических проб, медицинских документов.

«Глава МИД России призвал коллегу отказаться от дальнейшей политизации ситуации с Навальным. При этом было сказано, что нас не могут устроить ссылки на «независимость» органов юстиции и необходимость проведения согласований с самим Навальным либо с его родственниками и близкими, которые в противоречие с упомянутой Конвенцией используются в качестве препятствий для допуска российских криминалистов и медиков к имеющимся в ФРГ материалам по его болезни и лечению», – говорится в сообщении.

Также было отмечено, что задействование ОЗХО по вопросу Навального не должно служить преградой для выстраивания сотрудничества между странами в рамках расследования.

«Министры условились продолжить диалог по этим и другим вопросам российско-германской и международной повестки дня», – заключили в МИД.

Также во вторник Лавров обсудил ситуацию с Навальным с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо. По просьбе итальянского министра российская сторона дала подробные разъяснения позиции России по истории с блогером.

В берлинской клинике Charite сообщили, что Навальный начал вставать с постели. СМИ сообщали, что Навальный не намерен эмигрировать в Германию и планирует вернуться в Россию.

В тот же день власти Германии заявили, что три лаборатории во Франции и Швеции якоб подтвердили наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок».

Ранее ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального «Новичком», который имеет 100-процентную летальность. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме блогера следов отравляющих веществ. Европейские политики отмечали что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что Навальный выжил благодаря действиям пилотов и омских врачей.

Москва потребовала от Берлина ответить на новый запрос Генпрокуратуры России о лечении и обследовании Навального немецкими медиками. Отметим, Германия до сих пор не ответила на запрос Генпрокуратуры России от 27 августа по инциденту с блогером.