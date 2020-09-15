Лавров обсудил с главой МИД Италии ситуацию вокруг Навального

Во вторник прошли телефонные переговоры министров иностранных дел России и Италии Сергея Лаврова и Луиджи Ди Майо, главы ведомств обсудили ситуацию вокруг блогера Алексея Навального.

«По просьбе итальянского министра ему были даны подробные разъяснения в связи с ситуацией вокруг дела Навального. Подчеркнуто, что для установления истины требуется передача германскими специалистами в Россию биоматериалов, официального заключения по результатам взятых у Навального анализов, а также налаживание профессионального взаимодействия с российскими врачами», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Также министры поговорили о ситуации в Белоруссии. Лавров привлек внимание Ди Майо к переговорам президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, которая прошла 14 сентября.

«Была подчеркнута необходимость избегать любых попыток помешать белорусскому обществу самостоятельно регулировать внутриполитические процессы, отмечена перспективность инициативы о проведении конституционной реформы в интересах продвижения общенационального диалога и согласия», – добавили в МИД.

Кроме того, политики обсудили тему урегулирования в Ливии.

Ранее в берлинской клинике Charite сообщили, что Навальный начал вставать с постели. СМИ сообщали, что Навальный не намерен эмигрировать в Германию и планирует вернуться в Россию.

В тот же день власти Германии заявили, что три лаборатории во Франции и Швеции якобы подтвердили наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок».

Ранее ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального «Новичком», который имеет 100-процентную летальность. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме блогера следов отравляющих веществ. Европейские политики отмечали что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что Навальный выжил благодаря действиям пилотов и омских врачей.

Москва потребовала от Берлина ответить на новый запрос Генпрокуратуры России о лечении и обследовании Навального немецкими медиками. Отметим, Германия до сих пор не ответила на запрос Генпрокуратуры России от 27 августа по инциденту с блогером.