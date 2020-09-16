Германия получила новый запрос от России по инциденту с Навальным

Министерство юстиции и защиты прав потребителей ФРГ подтверждает получение нового запроса о правовой помощи от Генпрокуратуры России по инциденту с блогером Алексеем Навальным, сообщил представитель ведомства.

«Да, я могу это подтвердить», – сказал он ТАСС, уточнив, что запрос поступил в понедельник вечером.

«Данный второй запрос сейчас рассматривается», – добавил представитель Минюста.

Германия до сих пор не ответила на запрос российской Генеральной прокуратуры по инциденту с блогером, проходящим лечение в Берлине. При этом ведомство в понедельник направило новый запрос в компетентные органы юстиции ФРГ.

Москва заявила, что настаивает на необходимости удовлетворения нового запроса Генеральной прокуратуры России к Германии о правовой помощи по ситуации с Навальным.

На прошлой неделе правительство Германии, ссылаясь на выводы военных токсикологов, выступило с утверждением, что Навального якобы отравили «веществом из группы «Новичок». Омские медики, лечившие блогера, не согласились с этим.

При этом Берлин отказался передать Москве материалы по ситуации с Навальным в двустороннем порядке, ссылаясь на государственную тайну. Однако управление юстиции Берлина поручило прокуратуре столицы ФРГ предоставить информацию о состоянии здоровья Навального, но при условии его согласия. Германия заявила, что передала в ОЗХО результаты лабораторных исследований проб, которые были взяты у Навального.