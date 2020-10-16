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16 октября, пятница  |  Последнее обновление — 09:49  |  vz.ru
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Российской экономике помогают аграрии Алексей Даничев/РИА «Новости»
Официальный прогноз по падению российской экономики в этом году излишне оптимистичный, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Причина – в осеннем обострении ситуации из-за COVID. Однако не все аналитики разделяют мнение Кудрина. По их мнению, в России сформировались отрасли, которые даже в условиях мировой пандемии показывают рост и удерживают экономику страны от резкого падения. Подробности...
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Новые санкции ЕС против России стали местью неудачников

По «делу Навального» в Брюсселе составили очень странный список из шести россиян Klaus Ohlenschläger/picture alliance/Global Look Press
Список россиян, угодивших под западные санкции в связи с «отравлением Навального», кажется нелепым лишь на первый взгляд. Как понять логику брюссельских чиновников, добавивших в перечень высокопоставленных сотрудников Минобороны и внутриполитического блока администрации Кремля? В Москве уверены, что список был составлен при участии оппозиционных политэмигрантов. Подробности...
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Как СССР планировал убить сбежавших в Турцию террористов

Бортпроводница Надежда Курченко стала одной из жертв нападения Фотохроника ТАСС
Пятьдесят лет назад, 15 октября 1970 года, произошла первая в СССР удавшаяся попытка угона самолета. Отец и сын Пранас и Альгирдас Бразинскасы захватили рейсовый Ан-24 и сбежали. Это был последний в истории СССР случай, когда КГБ планировал ликвидацию террористов за пределами территории Советского Союза. Почему эта операция так и не состоялась? Подробности...
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Президент Киргизии стал жертвой «проклятия 61»

Спикер парламента Киргизии Канат Исаев – главный претендент на то, чтобы стать и. о. президента страны Михаил Егиков/ТАСС
Политический кризис в Киргизии вышел на новый уровень – президент страны Сооронбай Жээнбеков подал в отставку. На его место теперь претендуют сразу два человека – один, спикер парламента, делает это полностью законно, но есть и другой, только что вышедший из тюрьмы премьер-министр государства. Кто из них имеет более серьезные шансы одержать верх? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Ковид-диссиденты боятся больше, чем ковидофобы

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Не исключено, что мы являемся свидетелями возникновения новой реальности. Вспомните, каких-то 25 лет назад банальный презерватив был просто контрацептивом. СПИД дал новую реальность. Теперь незащищенный секс – это удел маргиналов, идиотов и любителей острых ощущений. Подробности...

На Камчатке все плохо не в реале, а в блогосфере

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Сама экология к вам и пришла – в чистом виде. В виде самой природы. А кто вам сказал, что природа – это цветочки на даче? Природа, особенно на Севере, жестока, безразлична, и на человека ей наплевать вообще-то. Хотели экологии – получите. Подробности...
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    Новые санкции ЕС против России стали местью неудачников

    По «делу Навального» в Брюсселе составили очень странный список из шести россиян    16 октября 2020, 08:48
    Фото: Klaus Ohlenschläger/picture alliance/Global Look Press
    Текст: Андрей Самохин,
    Ирина Яровая

    Список россиян, угодивших под западные санкции в связи с «отравлением Навального», кажется нелепым лишь на первый взгляд. Как понять логику брюссельских чиновников, добавивших в перечень высокопоставленных сотрудников Минобороны и внутриполитического блока администрации Кремля? В Москве уверены, что список был составлен при участии оппозиционных политэмигрантов.

    Брюссель в четверг объявил о санкциях в отношении группы из шести россиян и одного юридического лица, поводом для которых стал скандал вокруг дела блогера Алексея Навального. Введенные ограничения предусматривают запрет на въезд на территорию Евросоюза и заморозку любых финансовых активов в европейских банках, передает ТАСС. Чуть позже решение Евросоюза в точности продублировала Великобритания.

    Под санкции попали директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко, начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин. Кроме того, в черный список вошли два заместителя министра обороны – Алексей Криворучко и Павел Попов, а также полпред президента в Сибири Сергей Меняйло. Также в черный список вошел Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ФГУП ГосНИИОХТ), где, как считается, ранее было разработано отравляющее вещество «Новичок».

    Лица и учреждение, попавшие в список, можно рассматривать как ответственных за происшедшее с блогером. С таким утверждением выступил позднее глава МИД ФРГ Хайко Маас. «Тем самым мы, европейцы, направляем сильный сигнал сплоченности Москве», – сказал он. А президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности вести диалог с Россией на прежних условиях. «Я по-прежнему верю в путь прозрачного и требовательного диалога с Россией. Россия – наш сосед, мы находимся на одном континенте», – сказал он, но добавил, что «мы не отступим и не предадим наши принципы» в том, что касается химического оружия.

    Тем временем политологи не скрывали своего недоумения по поводу персоналий в черном списке Брюсселя и Лондона. «Инициаторы санкций просто ткнули пальцем в небо – взяли первые попавшиеся фамилии. Если руководителей спецслужб гипотетически можно как-то привязывать к таким экстремальным происшествиям, то решение включить в список политических менеджеров администрации президента явно притянуто за уши», – полагает президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

    «Всем фигурантам списков это только на пользу. В глазах Владимира Путина и в целом правящей элиты России вхождение в санкционный список Евросоюза – это скорее награда, чем проблема», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД Минченко.

    В российском парламенте, однако, заметили некую логику в действиях брюссельских функционеров.

    «Как правило, составителей этих списков консультируют наши бывшие соотечественники, бежавшие за границу – в том числе от преследования за преступления.

    Да эмигранты и сами этого не скрывают: в материалах нашей комиссии есть цитаты их «рекомендаций», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов, который руководит в Совете Федерации временной комиссией по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

    «Думаю, сейчас сработал тот же механизм, что и раньше, когда эмигранты включали в черные списки деловых людей, близких к руководству России. И они еще даже обижались, что не все их рекомендации принимали. Движет подобными людьми чувство мести. Все их прежние попытки дестабилизировать ситуацию в России заканчивались неудачей. Полагаю, главная причина такой неудачи – деятельность внутриполитического блока руководства нашего государства, а это не только органы безопасности, но и тот сегмент администрации президента, который отвечает за внутреннюю стабильность», – говорит Климов.

    Сенатор подчеркивает, что не может называть предполагаемых «консультантов» по имени: «в отличие от этих господ, руководствуюсь презумпцией невиновности».

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, блогер Алексей Навальный почувствовал себя плохо и был госпитализирован 20 августа в Омске. Врачи не обнаружили в организме Навального ядов. Позже блогера перевезли на лечение в Германию. Врачи берлинской клиники Charite сообщили, что у пациента нашли следы интоксикации от субстанции группы ингибиторов холинэстеразы, но конкретное вещество не назвали. Позднее власти ФРГ заявили, что лаборатория Бундесвера обнаружила в организме Навального следы яда из класса «Новичок». 6 октября ОЗХО заявила, что в анализах Навального обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных.

    Однако ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального «Новичком», который имеет стопроцентную летальность. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме Навального следов отравляющих веществ.

    Кремль многократно подчеркивал, что Россия готова ко всестороннему взаимодействию с Германией, и отмечал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было. Европейские политики отмечали, что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что блогер выжил благодаря действиям пилотов и омских врачей.

    России нужно ввести карательные меры против людей, причастных на Западе к раздуванию скандала вокруг «дела Навального», принять против них либо зеркальные, либо асимметричные меры, считает профессор НИУ-ВШЭ, член экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Олег Матвейчев. «Если в Евросоюзе есть политики, которые заявляют о каких-то «Новичках», ведут такие недружественные действия, то мы обязаны отреагировать и объявить свой черный список», – пояснял ранее газете ВЗГЛЯД эксперт ЭИСИ.

    Что касается самих россиян, оказавшихся в карательных списках, в том числе главы ФСБ Александра Бортникова или сотрудников ГосНИИОХТ, «то их деятельность никак не будет задета этими санкциями. Для них Запад что есть, что его нет. Поэтому ничего страшного не будет. Все это больше символическая борьба», – отмечал Матвейчев.

    Новые санкции Запада получат должную реакцию с российской стороны, пообещала в четверг представитель МИД Мария Захарова. Позднее аналогичную угрозу озвучил и замглавы МИД Александр Грушко – на встрече в Брюсселе с генеральным секретарем Европейской внешнеполитической службы Хельгой Шмид. В разговоре с ней Грушко подчеркнул, что «конфронтационная линия ЕС, включая очередные нелегитимные санкции, будет иметь серьезные последствия».

    Сенатор Климов тоже уверен, что последуют ответные карательные меры Москвы как по персоналиям, так и в отношениях с Западом в целом. «Как они будут выглядеть, точно пока не известно. Прерогатива составления контрсанкций – у МИДа, – сказал Климов. – Но напомню: Россия, в отличие от Запада, никогда не озвучивает фамилии из санкционного списка. Для западных же функционеров, очевидно, нужно еще оклеветать, унизить людей публично».

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