ФНС остановила операции по счетам связанного с Навальным фонда

Федеральная налоговая служба приостановила операции по счетам Фонда защиты прав граждан (ФЗПГ), принадлежащего координатору штаба Алексея Навального в Новосибирске Сергею Бойко.

Блокировка связана с неуплатой налогов и пени на 10,8 млн рублей, передает RT со ссылкой на информацию местной ФССП.

Всего ФНС было вынесено четыре решения о приостановлении операций по счетам в период с 2 по 24 сентября.

По данным сервиса «Контур.Фокус» на 15 октября 2020 года, отдел судебных приставов в Новосибирске открыл три исполнительных листа, последний датирован 6 октября. Общая сумма по этим листам составляет 10,8 млн рублей.Согласно выгрузке из базы данных ФНС, заблокированы счета ФЗПГ в новосибирском филиале Альфа-банка (БИК 045004774).

Сергей Бойко был кандидатом «Умного голосования» на выборах мэра Новосибирска 13 сентября этого года. Его фонд ФЗПГ встроен в цепочку взаимозависимых фирм и НКО, формирующих так называемый «второй бюджет ФБК», отмечает издание. С их помощью в ФБК могли скрывать от сторонников истинные масштабы своих доходов.

Ранее ФНС инициировала банкротство Фонда защиты прав граждан «Штаб» в Уфе из-за долгов по налогам в 4,2 млн рублей. По данным источников телеканала в правоохранительных органах, «Штаб» мог использовать свои счета «для легализации денежных средств».