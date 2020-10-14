Эксперт: В случае с «делом Навального» идиотизм ситуации зашкаливает

Россияне, в том числе сотрудники инстиута ГосНИИОХТ, которые предположительно оказались в санкционных списках Евросоюза по «делу Навального», никак не пострадают от этих санкций, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Олег Матвейчев. При этом, по его мнению, Москва должна принять меры против людей, причастных к раздуванию этого скандала на Западе.

России нужно ввести карательные меры против людей, причастных на Западе к раздуванию скандала вокруг «дела Навального», принять против них либо зеркальные, либо ассиметричные меры, считает профессор НИУ-ВШЭ, член экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Олег Матвейчев. «Если в Евросоюзе есть политики, которые заявляют о каких-то «Новичках», ведут такие недружественные действия, то мы обязаны отреагировать и объявить свой черный список», – сказал эксперт ЭИСИ.

«Что касается самих россиян, которые предположительно оказались в санкционных списках Евросоюза, в том числе и главы ФСБ Александра Бортникова и или сотрудников инстиута ГосНИИОХТ, то их деятельность никак не будет задета этими санкциями. Для них Запад что есть, что его нет. Поэтому ничего страшного не будет. Все это больше символическая борьба», – пояснил Матвейчев.

«Ситуация же сама по себе абсолютно абсурдная. Можно вспомнить другие скандалы в наших отношениях с Западом. Там, по крайней мере, были какие-то поводы. Скажем, в скандале вокруг «дела Скрипалей» были реально погибшие люди, британские подданные, были найдены следы отравления. На улицах Солсбери были замечены какие-то россияне. Правда, остался вопрос в том, как они оказались в этом английском городе. Может, их попросту заманили туда, как недавно тридцать так называемых «вагнеровцев» заманили в Белоруссию. В случае с малазийским «Боингом» тоже можно обсуждать, были там рядом ополченцы или не были, откуда прилетела ракета и прочее. Но в случае с «делом Навального» идиотизм ситуации зашкаливает. В данном случае России не предъявлено вообще никаких доказательств», – недоумевает Матвейчев.

У врачей в России есть пробы биоматериала блогера Алексея Навального, напоминает эксперт. «В них полностью отсутствуют отравляющие вещества. Россия предлагает изучить эти пробы в совместной с западными экспертами комиссии. Можно вместе сделать генетический анализ и проверить, принадлежат ли эти пробы именно Навальному. Вот, пожалуйста, убедитесь, что в них никаких ядов нет. Комиссию эту на Западе никто не хочет создавать, однако политики там сразу заявляют, что найден «Новичок» или, как потом заявила ОЗХО, обнаружены некие соединения, аналогичные «Новичку», – отметил собеседник.

Кроме того, в «деле Навального» остается непонятным происхождение гостиничных бутылок, на которых вроде как было найдено отравляющее вещество. «Из трех бутылок, которые изъяла из гостиничного номера Навального, Мария Певчих, две куда-то пропали. Как это она угадала, как выбрала нужную бутылку? Другие бутылки она не могла провезти, потому что она не проходила контроль с ними перед посадкой в самолет. Известно, что Певчих вообще купила эту бутылку в аэропорту и на этой бутылке уже в Германии вроде бы что-то нашли. Хорошо, допустим, вы что-то нашли. Так покажите нам формулу, дайте официальное заключение по поводу вещества, которое вы там нашли. Но даже этого на Западе не показывают», – говорит эксперт.

В итоге обвинения, выдвинутые против России, подчеркивает Матвейчев, по сей день остаются абсолютно беспочвенными, не говоря про всю их абсурдность по сути. «Говорят: нашли боевое отравляющее вещество, но оно уже давно уничтожено в России. Оно есть только на Западе, а не у нас. И при этом это вещество вдруг не отравило никого вокруг, и даже сам Навальный тоже остался жив? В общем, бред. Тем не менее, на этом основании вводят совершенно реальные санкции, даже пускай в отношении лишь определенных лиц. Поведение западных политиков просто зашкаливает своей наглостью, абсурдностью», – считает Матвейчев.

Напомним, блогер Алексей Навальный почувствовал себя плохо и был госпитализирован 20 августа в Омске. Врачи не обнаружили в организме Навального ядов. Позже блогера перевезли на лечение в Германию. Врачи берлинской клиники Charite сообщили, что пациента нашли следы интоксикации от субстанции группы ингибиторов холинэстеразы, но конкретное вещество не назвали. Позднее власти ФРГ заявили, что лаборатория бундесвера обнаружила в организме Навального следы яда из класса «Новичок».

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, согласованные Европейским союзом санкции по делу Алексея Навального будут введены против российского Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ФГУП ГосНИИОХТ), где, как считается, ранее было разработано отравляющее вещество «Новичок». Кроме того, по данным газеты The New York Times, индивидуальные санкции коснутся сотрудников силовых структур, в частности, главы ФСБ Александра Бортникова, а также Минобороны и администрации президента. Глава МИД Сергей Лавров пригрозил, что Россия зеркально ответит на эти санкции.

Что касается ФГУП «ГосНИИОХТ», как говорится на его официальном сайте, этот институт является головным разработчиком всех технологий уничтожения отравляющих веществ, используемых на российских объектах по уничтожению химического оружия. «Начиная с девяностых годов ХХ века, в институте проводятся научные исследования по вопросам промышленной и экологической безопасности и анализа риска для здоровья людей (персонала и населения), сохранности окружающей природной среды», – сообщается на сайте.