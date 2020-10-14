Стало известно, кого могут коснуться санкции ЕС по делу Навального

Согласованные Европейским союзом санкции по делу Алексея Навального будут введены против российского Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ФГУП ГосНИИОХТ), сообщает немецкое агентство dpa со ссылкой на источники.

Кроме того, по данным агентства, индивидуальные санкции коснутся сотрудников силовых структур. При этом конкретные имена из санкционного списка агентство не сообщает, передает РИА «Новости».

Ранее дипломатический источник в Брюсселе сообщил, что Комитет постоянных представителей Евросоюза согласовал санкционный список в отношении России за инцидент с блогером Алексеем Навальным, сократив его до пяти человек.

В то же время агентство dpa со ссылкой на неназванных дипломатов сообщило, что ЕС согласовал санкции против шести физических лиц и одной организации из России. Санкции якобы подразумевают заморозку активов и запреты на поездки и могут быть введены в течение нескольких дней, после того как будут закреплены в письменной форме. В то же время издание Monde со ссылкой на информированные источники сообщало, что санкции будут введены против этого института, где, как считается, было разработано отравляющее вещество «Новичок».

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия зеркально ответит на санкции Европейского союза из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным.

В понедельник главы МИД ЕС поддержали предложение Франции и Германии по санкциям в отношении России в связи с инцидентом с Навальным. При этом министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Россия не может начать расследование по инциденту с Навальным, пока ей не предоставили факты.

6 октября ОЗХО заявила, что в анализах Навального было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. Однако ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального «Новичком», который имеет стопроцентную летальность. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме Навального следов отравляющих веществ.

Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.