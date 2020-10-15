Москва пообещала ответить на санкции ЕС по Навальному

Европейские санкции против россиян из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным получат должную реакцию с российской стороны, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Указанные шаги не останутся без нашей должной реакции», – приводит слова Захаровой ТАСС.

Обоснования Евросоюза для введения таких ограничений «не просто не выдерживают никакой критики, а находятся вообще на грани абсурда», подчеркнула дипломат. «О каких-либо реальных доказательствах, естественно, речи не идет», – указала Захарова.

Россия предупреждала Евросоюз, что «навязчивое стремление» возложить ответственность за ситуацию с Навальным на Москву «станет по-настоящему «лакмусовой бумажкой» для выстраивания дальнейших отношений, подчеркнула представитель ведомства.

Заявление главы МИД Хайко Мааса о том, что инцидент с блогером не является темой отношений Москвы и Берлина, – это тактическая уловка, указала Захарова. «Мы считаем такие заявления, видимо, какой-то тактической уловкой, служащей прикрытием германского курса на обвал двусторонних связей», – приводит слова Захаровой РИА «Новости».

В России также проводится подготовка к визиту экспертов ОЗХО в связи с инцидентом с Навальным, указала дипломат. «С учетом ситуации вокруг декларирования рядом стран так называемого отравления Навального руководству Технического секретариата ОЗХО 1 октября текущего года было передано наше предложение рассмотреть возможность направления в РФ экспертов секретариата для взаимодействия с российскими специалистами в данном вопросе. Это необходимо для определения признаков состава возможного преступления на территории РФ. На сегодняшний день могу сказать, что ведется работа по подготовке такого визита», – пояснила Захарова.

В четверг Европейский союз и Великобритания ввели в действие решение о санкциях в отношении шести россиян и научного института в связи с ситуацией с Алексеем Навальным. Перед этим глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия зеркально ответит на санкции Европейского союза из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным. В Совфеде также пообещали зеркальный ответ на санкции из-за «дела Навального».

6 октября ОЗХО заявила, что в анализах Навального было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. Однако ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального «Новичком», который имеет стопроцентную летальность. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме Навального следов отравляющих веществ.

Кремль многократно подчеркивал, что Россия готова к всестороннему взаимодействию с Германией, и отмечал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было. Европейские политики отмечали, что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что блогер выжил благодаря действиям пилотов и омских врачей.