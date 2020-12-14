Дело раскрыто. Куда ведут трусы Навального

Взгляд
15 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 00:24  |  vz.ru
Разделы

Почему новогодний стол в России дорожает при низкой инфляции

Новогодний стол для россиян подорожал на треть Виталий Тимкив/ТАСС
Россиянам в этом году придется потратиться на новогодний стол больше, чем годом ранее. По экспертным оценкам, он подорожает почти на треть. При этом официальная инфляция в России по-прежнему остается довольно низкой: она ненамного превысила 4%. Как же получается, что на практике накрыть стол в праздник оказывается в разы дороже? Подробности...
Перейти в раздел…

На что рассчитывает «Единая Россия» в 2021 году

«Единой России» на выборах прогнозируют конституционное большинство er.ru
На выборах в Госдуму в 2021 году «Единая Россия» может получить в парламенте устойчивое большинство. Но для того, чтобы подтвердить статус партии народного большинства, ей придется продолжать активно решать проблемы, вызванные пандемией, улучшать свою репутацию, а также сформулировать понятный образ будущего для страны, считают политологи. Подробности...
Перейти в раздел…

Иностранный рейтинг искажает мощь российской боевой авиации

Военная авиация в России имеется, но ее реальная сила мало кому известна Юрий Смитюк/ТАСС
Численность военно-воздушных сил России находится на втором месте в мире после США, утверждает авторитетный международный справочник. Однако он умалчивает целый ряд важнейших подробностей, без анализа которых нельзя оценить достоверно боевые возможности любых ВВС. Могут ли российские военные летчики на равных противостоять своим вероятным противникам? Подробности...
Перейти в раздел…

Опыт войны в Боснии необходимо перенести в Донбасс

Соглашение от имени трех народов подписали Милошевич, Туджман и Изетбегович. Над ними Клинтон, Ширак, Коль и Мейджор. Виктор Черномырдин остался вне кадра NATO/Wikipedia
Ровно 25 лет назад в Париже были подписаны Дейтонские соглашения, завершившие боснийскую войну. Одним из их гарантов выступила Россия, где долгие годы преобладало отношение к этому документу как «предательскому» и даже «преступному». В реальности дейтонский мир отвечает национальным интересам РФ на Балканах, более того, его опыт необходимо перенести на войну в Донбассе. Подробности...
Перейти в раздел…

За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
Перейти в раздел…

Дело раскрыто. Куда ведут трусы Навального

Кот Скрипаля
Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Это сказка про репку, а не расследование покушения. В России поверят в слежку, в преследование, в инсценированные уголовные дела, в угрозы близким. Но не в животворящий «Новичок», от которого еще ни один Скрипаль не умер, кроме их кота, и то в целях профилактики. Подробности...

Куда деваются не ставшие к 35 годам начальниками люди

Дмитрий Ольшанский
Дмитрий Ольшанский, публицист
Великое достоинство старших, да и вообще людей из прежнего мира – помимо опыта – состоит в том, что они знают: никакого «развития» не будет, да и пес с ним. Они понимают, что если они где-то и приносят пользу, то именно здесь, на своем скромном месте, а вовсе не в каком-то воображаемом завтра. Подробности...

Европа должна сделать выбор между либерализмом и безопасностью

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Франция захотела поставить заслон распространению радикального исламизма. Фактически она пошла по пути Австрии и Дании, уже принявших ряд похожих законов. Однако меры на уровне отдельных государств мало что дадут – для этого нужны действия на уровне Евросоюза. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
Перейти в раздел…

Донбассу поможет опыт войны в Боснии

Грузия хочет рулить всем Кавказом

Обсуждение: 11 комментариев

Последний шанс Трампа

Перейти в раздел…

Умер Валентин Гафт

Народный артист РСФСР Валентин Гафт скончался в Москве на 86-м году жизни. По словам его супруги Ольги Остроумовой, причиной смерти стали последствия инсульта. Прощание состоится в «Современнике» 15 декабря, похоронят артиста на Троекуровском кладбище
Подробности...

Азербайджан отметил парадом победу над Карабахом

Мощной символической акцией отметил Азербайджан свою победу во второй карабахской войне – по улицам Баку прошел военный парад. Жители страны встречали военную технику с восторгом и воодушевлением и приветствовали ее в том числе флагами Турции
Подробности...

КамАЗ представил серийный городской электромобиль «Кама-1»

На выставке «Вузпромэкспо» презентован первый предсерийный образец электрического смарт-кроссовера «Кама-1». Это совместная разработка Санкт-Петербургского политехнического университета и ПАО «КамАЗ». Электромобиль рассчитан на четырех пассажиров и может развивать скорость до 150 км/ч
Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
Перейти в раздел…
12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
Подробности...
19:06
собственная новость

Библиотеки Оренбургской области в рамках нацпроекта обновили книжный фонд

Модернизация четырех муниципальных библиотек по национальному проекту «Культура» завершается в Оренбургской области. Помимо преобразований интерьеров учреждения получили почти 13 тыс. новых книг, сообщила министр культуры региона Евгения Шевченко.
Подробности...
18:00

В Новосибирске определили сроки ремонта исторического здания театра кукол

В Новосибирске запланировали начать капитальный ремонт областного театра кукол в 2022 году, здание построили больше 100 лет назад, оно имеет статус регионального памятника архитектуры, сообщил директор театра Юрий Горлатых.
Подробности...
Перейти в раздел…
Какую елку вы предпочитаете ставить на Новый год?
  • Живую

  • Искусственную

  • Не ставлю елку
Борщ может быть:
  • Русским блюдом

  • Только украинским блюдом

  • Главное, чтобы был вкусным
Как вы предпочитаете смотреть новые кинофильмы?
  • В кинотеатрах

  • На платных онлайн-сервисах

  • Жду, пока они появятся в свободном доступе
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Азербайджан и Армения обменялись военнопленными
    На стабилизацию цен на продукты согласились 60 торговых сетей Сына Байдена поймали на неуплате налогов В Британии выявили быстро распространяющийся тип коронавируса В России предложили упростить условия въезда мигрантов-строителей
    Эффективность «Спутник V» против тяжелых случаев COVID-19 составила 100% В Кремле опровергли введение жесткого карантина на новогодние праздники в России Обвинение попросило для историка Соколова 15 лет колонии Тренера разгромившей россиян сборной Сербии уволили
    Киев пригрозил России «ответственностью» за продажу «Массандры» ВОЗ выявила у Санта-Клауса иммунитет к коронавирусу Юрист: Навальному грозит смена условного срока на реальный, даже если он в Германии Для россиян открылась еще одна средиземноморская страна

    Главная тема


    Российским миротворцам в Карабахе пришлось показать свою силу

    рынок вооружений


    Турция пообещала Украине корветы и ударные беспилотники

    «зоны безопасности»


    Роскосмос заявил об угрозе свободного доступа России к космосу

    американские санкции


    В Германии отказали США в праве решать судьбу «Северного потока – 2»

    Видео

    эффект победителя


    Алиев выгнал США и Францию из карабахского урегулирования

    альянс Киева и Кишинева


    Кто принимает решения о союзе Украины и Молдавии против России

    русский флот


    Как шотландец обеспечил важнейшие морские победы России

    численность ВВС


    Иностранный рейтинг искажает мощь российской боевой авиации

    парадокс экономики


    Почему новогодний стол в России дорожает при низкой инфляции

    радикальный исламизм


    Вадим Трухачёв: Европа должна сделать выбор между либерализмом и безопасностью

    борьба олигархов


    Глеб Простаков: Деолигархизация Украины началась не в ту сторону

    успехи на востоке


    Тимофей Бордачёв: Поворот России на Восток завершен

    на ваш взгляд


    Какую елку вы предпочитаете ставить на Новый год?
    Кот Скрипаля

    Дело раскрыто. Куда ведут трусы Навального

    Кот Скрипаля
    Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
    		14 декабря 2020, 23:17

    Вы будете смеяться, но Алексей Навальный, наконец, определился, за что его хотели убить, но не убили. Прямо из немецкого курорта он выпустил расследование  в духе Даниила Хармса. Оказывается, его с супругой травят уже два года. Разумеется, «Новичком». И разумеется, не до смерти. Антитела, видимо, вырабатывают.

    Еще вчера мы с мышами смеялись над «аналитикой» британской Sandy Times, со ссылкой на «немецкие спецслужбы» сообщившей, что Навального в Сибири травили аж трижды, и последняя попытка «введения «Новичка» была предпринята в омской больнице, прямо перед вылетом в Германию. И опять мимо.

    Ситуация стала стыдной, когда даже главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов усомнился в трезвом уме, чистой совести и пустых руках западных коллег: «Такое ощущение, что публикацию в воскресной Times разместили российские спецслужбы, чтобы дискредитировать сам факт попытки отравления Алексея Навального».

    Мне, как мягкой силе «российских спецслужб», такая версия – как за ушком почесать. Но увы или ура, это не наша работа. Мы-то выборами в США были заняты, с Техасом и собакой Байдена работаем, а британские СМИ сами справились.

    Кстати, «британские СМИ» уже давно можно употреблять в том же контексте, как и «британские ученые». Ждем теперь историю про неудачный запуск баллистической ракеты по санитарному самолету, перевозившего Навального из Омска в Берлин.

    Фото: Pavel Golovkin/AP/ТАСС

    Западные СМИ водрузили на блогера клоунский колпак, а клоунов в России исторически не любят. В итоге уже в понедельник днем был готов встречный ролик от Алексея. Чем можно перебить абсурд? Еще большим абсурдом. Вы смеетесь, что отравлений было три? Получите два года обработки «Новичком».

    Голосом ведущего НТВ Навального сообщает, что первая попытка отравления произошла два года назад в самолете. Это надо цитировать, вам понравится: «Через час после взлета меня пробил холодный пот, и я почувствовал, что мне очень-очень плохо. Так плохо, что я сейчас умру. Поскольку я был весь мокрый, я с трудом дошел до туалета, там умылся холодной водой. Посидел 15 минут, и все прошло», – вот, собственно, и все покушение. История отравления ядами еще не знала такого антидота, как холодная вода. Но Навальный его обнаружил. Правда, почему-то не поделился этим знанием со своей супругой Юлией. Потому что следующей жертвой «покушения» стала она.

    В этом году Навальные отдыхали в поселке Янтарный под Калининградом. После прогулки Юлии стало плохо, но супруги все равно решили пойти в кафе. «Причем ей становилось хуже и хуже, и так стремительно, что, когда мы дошли до кафе и заказали еду, она поняла, что ей даже сидеть тяжело. Я спрашивал: «Что у тебя болит? Сердце? Живот? Вызвать скорую?» А Юля сама не понимала и не могла объяснить. Говорила: «Ничего не болит». Обеспокоенный муж, недавно прошедший то же самое, и правда решил не вызывать скорую. Зачем? Плохо жене так, что даже сидеть не может. Но идти-то она может? Встала и пошла в гостиницу, одна, в свой номер. «Как я потом узнал, еле до него дошла, хотя гостиница была совсем рядом. Через час Юле внезапно стало легче, она уснула. На следующий день она чувствовала себе отлично, как будто ничего и не было», – делится трепетными отношениями в своей семье Алексей Навальный. Да-да, Алексей, все заботливые мужья так поступают, не сомневайся. За обед-то уже было уплачено. Лобстеров ел?

    То ли «Новичок» еще два года назад на Лубянке был просроченным, то ли у четы Навальных луженые организмы (как, впрочем, и у Скрипалей). Но вопрос о том, почему его все время травят, а он выживает, все же требует какого-то ответа. И Навальный его находит.

    Оказывается, «если доза «Новичка» слишком большая – умрешь мгновенно. Если недостаточная – то можешь вообще ничего не почувствовать или испытать кратковременный приступ». То есть ФСБ просто экономило «Новичок», вот и весь ответ. Наверно, украли излишки, чтобы на даче генерала кусты смородины опрыскивать от вредителей.

    Если все время вышучивать тему разбодяженного «Новичка», то и над покушением начнут смеяться все громче. Поэтому теперь оказывается, что «Новичок» – это очень страшно.  «Это, возможно, самое ядовитое вещество, изобретенное человечеством», – пишет блогер. Самое ядовитое и самое безопасное, забывает добавить он.

    По совокупным подсчетам западных СМИ и спецслужб, осенью этого года в Сибири Навальный пережил трехразовое отравление. Видимо, за все эти годы и покушения химики ФСБ так и не смогли рассчитать правильную дозировку. Равно как и со Скрипалями. Конечно, именно так и работают тайные спецслужбы, мы это уже поняли, Алексей. Хотя нет, в Англии, по версии Навального, результат все же был: «Я напоминаю, что Скрипали, на которых покушались, остались живы, зато погибла ни в чем не виновная женщина, а различные поражения получили аж 47 человек». Как все-таки хорошо, что за столько покушений на Навальных не пострадал никто из окружающих. Этот гуманизм – тоже отличительная черта спецслужб, мы знаем, Алексей.

    Кто же так упорно и бесплодно травит блогера? В расследовании есть даже фотографии и ряд имен «исполнителей», ссылки на краденые биллинги и прочие находки. Разумеется, их накопали бесстрашные журналисты (такие, как «британские СМИ»), а западные разведки не имеют к этому ну ровно никакого отношения. Ни одного листочка не подсунули, мы верим, Алексей.

    Больше всего мне нравится, что среди подозреваемых – сосед Навального по дому номер 175 по Люблинской улице. Блогер рассказывает, как два года эти люди преследуют его по всем российским поездкам.

    Тут начинается тонкий лед. Давно известно, что Навальный находится под наблюдением. Но как продать общеизвестный факт под грифом «Скандалы, интриги, расследования»? Заявить, что это не наружка, не опера, а отравители! Все годы мотаются они за блогером по нашей необъятной стране, и пытаются убить. В пору сравнить Алексея с Фиделем Кастро с его 638 покушениями, но почему-то на ум приходит только анекдот про «Неуловимого Джо».

    Другие материалы автора

    За что приказали убить Навального? За его желание занять президентское кресло. Это не шутка, Навальный так и пишет. И что, покушения как-то помешали Навальному участвовать в выборах? Вообще-то нет. Блогера сняли с регистрации из-за наличия у него судимости. То есть можно было не убивать? Получается, можно. А дальше, видимо, как в американских боевиках категории С. Приказ на уничтожение отдан и не может быть отменен.

    Так и вижу, как глубоко законспирированная группа диверсантов, оборвавшая все контакты с центром, передвигается по стране вслед за блогером, посыпая его путь просроченным «Новичком». Идут годы. Одни выборы сменяются другими. Навального начинают судить за клевету в адрес ветерана Великой Отечественной войны. И вот тут отравители, наконец, нащупали нужную дозу! Ну, не до конца. Хватило только на то, чтобы эвакуировать Навального в Германию. Кстати, на очевидный вопрос, зачем же власть отпустила его в другую страну вместо того, чтобы добить на месте, Навальный так же бодро отвечает: а они думали, что «Новичок» за два дня в организме растворится и следов никто не найдет. Да-да, Алексей, мы уже поняли – так и работают секретные ассасины с химическим образованием.

    Впрочем, какая разница, если подписчики блогера проглотят и начнут распространять, не рефлексируя? Мы в подвалах Лубянки, подсмотрев за Алексеем, тоже хомячков надрессировали. Носят из кабинета в кабинет скрепки. Бестолково, конечно, но быстро.

    В истории про страшные яды, несчастную Юлю и демонический Кремль есть одна совсем уже фальшивая нота. Она адресована не российскому, а западному потребителю, и портит всю картину. Кто в России всерьез поверит, что оппозиционера два года травят одним-единственным ядом и отравить не могут? Хотя я, конечно, и не такое могу прогнать под валерьянкой.

    Это сказка про репку, а не расследование покушения. В России поверят в слежку, в преследование, в инсценированные уголовные дела, в угрозы близким. Но не в животворящий «Новичок», от которого еще ни один Скрипаль не умер, кроме их кота, и то в целях профилактики.

    Причина такой фиксации на «Новичке» в том, что Запад видит Россию упрощенно. Спасибо хоть без медведей с балалайками. Но отказаться от стереотипного имперского яда невозможно: тогда публике не продать историю о демонической России. Раньше это было ядерное оружие, теперь – химическое. В информационных войнах работают только простые образы, как пробирка Колина Пауэла и трусы Навального.


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •