Дело раскрыто. Куда ведут трусы Навального

Вы будете смеяться, но Алексей Навальный, наконец, определился, за что его хотели убить, но не убили. Прямо из немецкого курорта он выпустил расследование в духе Даниила Хармса. Оказывается, его с супругой травят уже два года. Разумеется, «Новичком». И разумеется, не до смерти. Антитела, видимо, вырабатывают.

Еще вчера мы с мышами смеялись над «аналитикой» британской Sandy Times, со ссылкой на «немецкие спецслужбы» сообщившей, что Навального в Сибири травили аж трижды, и последняя попытка «введения «Новичка» была предпринята в омской больнице, прямо перед вылетом в Германию. И опять мимо.

Ситуация стала стыдной, когда даже главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов усомнился в трезвом уме, чистой совести и пустых руках западных коллег: «Такое ощущение, что публикацию в воскресной Times разместили российские спецслужбы, чтобы дискредитировать сам факт попытки отравления Алексея Навального».

Мне, как мягкой силе «российских спецслужб», такая версия – как за ушком почесать. Но увы или ура, это не наша работа. Мы-то выборами в США были заняты, с Техасом и собакой Байдена работаем, а британские СМИ сами справились.

Кстати, «британские СМИ» уже давно можно употреблять в том же контексте, как и «британские ученые». Ждем теперь историю про неудачный запуск баллистической ракеты по санитарному самолету, перевозившего Навального из Омска в Берлин.

Западные СМИ водрузили на блогера клоунский колпак, а клоунов в России исторически не любят. В итоге уже в понедельник днем был готов встречный ролик от Алексея. Чем можно перебить абсурд? Еще большим абсурдом. Вы смеетесь, что отравлений было три? Получите два года обработки «Новичком».

Голосом ведущего НТВ Навального сообщает, что первая попытка отравления произошла два года назад в самолете. Это надо цитировать, вам понравится: «Через час после взлета меня пробил холодный пот, и я почувствовал, что мне очень-очень плохо. Так плохо, что я сейчас умру. Поскольку я был весь мокрый, я с трудом дошел до туалета, там умылся холодной водой. Посидел 15 минут, и все прошло», – вот, собственно, и все покушение. История отравления ядами еще не знала такого антидота, как холодная вода. Но Навальный его обнаружил. Правда, почему-то не поделился этим знанием со своей супругой Юлией. Потому что следующей жертвой «покушения» стала она.

В этом году Навальные отдыхали в поселке Янтарный под Калининградом. После прогулки Юлии стало плохо, но супруги все равно решили пойти в кафе. «Причем ей становилось хуже и хуже, и так стремительно, что, когда мы дошли до кафе и заказали еду, она поняла, что ей даже сидеть тяжело. Я спрашивал: «Что у тебя болит? Сердце? Живот? Вызвать скорую?» А Юля сама не понимала и не могла объяснить. Говорила: «Ничего не болит». Обеспокоенный муж, недавно прошедший то же самое, и правда решил не вызывать скорую. Зачем? Плохо жене так, что даже сидеть не может. Но идти-то она может? Встала и пошла в гостиницу, одна, в свой номер. «Как я потом узнал, еле до него дошла, хотя гостиница была совсем рядом. Через час Юле внезапно стало легче, она уснула. На следующий день она чувствовала себе отлично, как будто ничего и не было», – делится трепетными отношениями в своей семье Алексей Навальный. Да-да, Алексей, все заботливые мужья так поступают, не сомневайся. За обед-то уже было уплачено. Лобстеров ел?

То ли «Новичок» еще два года назад на Лубянке был просроченным, то ли у четы Навальных луженые организмы (как, впрочем, и у Скрипалей). Но вопрос о том, почему его все время травят, а он выживает, все же требует какого-то ответа. И Навальный его находит.

Оказывается, «если доза «Новичка» слишком большая – умрешь мгновенно. Если недостаточная – то можешь вообще ничего не почувствовать или испытать кратковременный приступ». То есть ФСБ просто экономило «Новичок», вот и весь ответ. Наверно, украли излишки, чтобы на даче генерала кусты смородины опрыскивать от вредителей.

Если все время вышучивать тему разбодяженного «Новичка», то и над покушением начнут смеяться все громче. Поэтому теперь оказывается, что «Новичок» – это очень страшно. «Это, возможно, самое ядовитое вещество, изобретенное человечеством», – пишет блогер. Самое ядовитое и самое безопасное, забывает добавить он.

По совокупным подсчетам западных СМИ и спецслужб, осенью этого года в Сибири Навальный пережил трехразовое отравление. Видимо, за все эти годы и покушения химики ФСБ так и не смогли рассчитать правильную дозировку. Равно как и со Скрипалями. Конечно, именно так и работают тайные спецслужбы, мы это уже поняли, Алексей. Хотя нет, в Англии, по версии Навального, результат все же был: «Я напоминаю, что Скрипали, на которых покушались, остались живы, зато погибла ни в чем не виновная женщина, а различные поражения получили аж 47 человек». Как все-таки хорошо, что за столько покушений на Навальных не пострадал никто из окружающих. Этот гуманизм – тоже отличительная черта спецслужб, мы знаем, Алексей.

Кто же так упорно и бесплодно травит блогера? В расследовании есть даже фотографии и ряд имен «исполнителей», ссылки на краденые биллинги и прочие находки. Разумеется, их накопали бесстрашные журналисты (такие, как «британские СМИ»), а западные разведки не имеют к этому ну ровно никакого отношения. Ни одного листочка не подсунули, мы верим, Алексей.

Больше всего мне нравится, что среди подозреваемых – сосед Навального по дому номер 175 по Люблинской улице. Блогер рассказывает, как два года эти люди преследуют его по всем российским поездкам.

Тут начинается тонкий лед. Давно известно, что Навальный находится под наблюдением. Но как продать общеизвестный факт под грифом «Скандалы, интриги, расследования»? Заявить, что это не наружка, не опера, а отравители! Все годы мотаются они за блогером по нашей необъятной стране, и пытаются убить. В пору сравнить Алексея с Фиделем Кастро с его 638 покушениями, но почему-то на ум приходит только анекдот про «Неуловимого Джо».

За что приказали убить Навального? За его желание занять президентское кресло. Это не шутка, Навальный так и пишет. И что, покушения как-то помешали Навальному участвовать в выборах? Вообще-то нет. Блогера сняли с регистрации из-за наличия у него судимости. То есть можно было не убивать? Получается, можно. А дальше, видимо, как в американских боевиках категории С. Приказ на уничтожение отдан и не может быть отменен.

Так и вижу, как глубоко законспирированная группа диверсантов, оборвавшая все контакты с центром, передвигается по стране вслед за блогером, посыпая его путь просроченным «Новичком». Идут годы. Одни выборы сменяются другими. Навального начинают судить за клевету в адрес ветерана Великой Отечественной войны. И вот тут отравители, наконец, нащупали нужную дозу! Ну, не до конца. Хватило только на то, чтобы эвакуировать Навального в Германию. Кстати, на очевидный вопрос, зачем же власть отпустила его в другую страну вместо того, чтобы добить на месте, Навальный так же бодро отвечает: а они думали, что «Новичок» за два дня в организме растворится и следов никто не найдет. Да-да, Алексей, мы уже поняли – так и работают секретные ассасины с химическим образованием.

Впрочем, какая разница, если подписчики блогера проглотят и начнут распространять, не рефлексируя? Мы в подвалах Лубянки, подсмотрев за Алексеем, тоже хомячков надрессировали. Носят из кабинета в кабинет скрепки. Бестолково, конечно, но быстро.

В истории про страшные яды, несчастную Юлю и демонический Кремль есть одна совсем уже фальшивая нота. Она адресована не российскому, а западному потребителю, и портит всю картину. Кто в России всерьез поверит, что оппозиционера два года травят одним-единственным ядом и отравить не могут? Хотя я, конечно, и не такое могу прогнать под валерьянкой.

Это сказка про репку, а не расследование покушения. В России поверят в слежку, в преследование, в инсценированные уголовные дела, в угрозы близким. Но не в животворящий «Новичок», от которого еще ни один Скрипаль не умер, кроме их кота, и то в целях профилактики.

Причина такой фиксации на «Новичке» в том, что Запад видит Россию упрощенно. Спасибо хоть без медведей с балалайками. Но отказаться от стереотипного имперского яда невозможно: тогда публике не продать историю о демонической России. Раньше это было ядерное оружие, теперь – химическое. В информационных войнах работают только простые образы, как пробирка Колина Пауэла и трусы Навального.