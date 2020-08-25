Как травить оппозицию, чтобы она осталась жива

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25 августа, вторник  |  Последнее обновление — 12:09  |  vz.ru
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Турецкие залежи газа в Черном море вызывают большие сомнения

Турция мечтает добывать собственный газ Zuma/ТАСС
Турция заявила об открытии в Черном море крупного месторождения газа, которое позволит стране стать независимой от импорта энергоресурсов. Они обходятся Анкаре в десятки миллиардов долларов ежегодно. Эрдоган назвал это событие историческим и объявил, что рассчитывает на такой же успех и в Средиземном море. Что в этом случае ждет российский газ? Подробности...
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Лукашенко до сих пор боится ссоры с Киевом

Лукашенко рассудил, что Белоруссия может неплохо заработать на российско-украинской ссоре Петр Сивков/ТАСС
Министерства иностранных дел Белоруссии и Украины обменялись резкими заявлениями по теме белорусских протестов. Отношения двух стран, еще недавно балансировавшие на грани дружеских, скатываются в откровенно враждебные. Удивительно то, что враждебность демонстрирует в основном Киев, а Минск лишь огрызается в ответ. Почему? Подробности...
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Какими могут стать военные потери России в Белоруссии

Численность военного контингента РФ в Белоруссии оценивается в 800 человек, службу они несут на 43-м узле связи ВМФ России и на РЛС «Волга» mil.ru
В воскресенье в Минске запланированы очередные акции оппозиции. Ранее некоторые члены координационного совета Светланы Тихановской выступили за закрытие российских военных баз, расположенных на территории Белоруссии, и выход страны из ОДКБ. Сейчас в республике функционируют два военных объекта РФ, и оба имеют для Минобороны определенную ценность. Как повлияет их возможная утрата на обороноспособность России? Подробности...
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Зачем автомат президенту Белоруссии

Штурм дворца Лукашенко мог сорваться из-за отключения интернета кадр из видео
В воскресенье Александр Лукашенко стал объектом критики, когда появился в президентской резиденции в военной форме и с автоматом. Его сопровождал вооруженный и облаченный в каску и бронежилет сын. Противники президента сочли такое поведение Лукашенко чрезмерным: оппозиция не собиралась устраивать нападения на правительственные объекты. Впрочем, по другим данным, штурм президентского дворца все же готовился. Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Как травить оппозицию, чтобы она осталась жива

Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Никогда. Слышишь, никогда. Ни при каких обстоятельствах не убивай того, кого тебе поручили убить. Используй доверенный тебе «Новичок» филигранно и виртуозно, привлеки внимание всего мира, но жертва режима должна остаться жива. Подробности...

Гендерный большевизм как перспектива для Америки

Сергей Худиев, публицист, богослов
Мы могли бы легко найти общий язык с теми в США и на Западе в целом, кто отстаивает здравый смысл и свободу религии. Другое дело, что для этого нам нужно кое-что исправить у себя дома. Подробности...
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Как Запад взламывает олигархические экономики

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Центры жизненных интересов всех без исключения украинских долларовых миллиардеров находятся на Западе. И эти люди сделают все что угодно для сохранения своих денег. Скажут развалить собственную страну – так и сделают. Совсем другая история с Белоруссией. Подробности...
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Лукашенко не случайно вооружился автоматом

Белорусская оппозиция проигрывает

Русофобы заманивают Тихановскую

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В США представили прототип нового посадочного модуля на Луну

Соединенные Штаты объявили, что стали на шаг ближе к новому запуску людей на Луну. Команда разработчиков Blue Origin-led Human Landing System (HLS) представила руководству НАСА прототип спускаемого аппарата, который должен будет доставить астронавтов на поверхность спутника Земли
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В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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Приведут ли протесты в Белоруссии к силовому противостоянию?
  • Да, оппозиция перейдет к уличным столкновениям

  • Нет, оппозиция продолжит мирные протесты
Провальные спецоперации Украины в России и Белоруссии являются:
  • Самодеятельностью СБУ

  • Спланированными и согласованными с Зеленским операциями

  • Операциями, спланированными при содействии западных спецслужб
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    Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
    		25 августа 2020, 11:22

    Немецкие врачи «хайли лайкли» (как это будет по-немецки?) определили, что Навального недоотравили «Новичком» или его близким родственником. Поскольку при упоминании «Новичка» у меня лапы ломит и хвост отваливается, не мог остаться в стороне. Изучил материалы, поговорил с коллегами, заглянул в пробирки с анализами. И решил, что не стану анализировать этот ваш водевиль. Напишу-ка я лучше инструкцию для вновь прибывших сотрудников нашего сверхсекретного отдела Б («Борджиа»), специализирующегося на химическом взаимодействии с недругами Родины. Пособие собрано буквально по живому, мертвых не обнаружено.

    1. Жертвой выбирай того, кто если и мог навредить, то уже реализовал весь свой ресурс. Сдал русских шпионов и благополучно отсидел срок, как Сергей Скрипаль. Съездил в США и поучаствовал в принятии Конгрессом антиросийского «акта Магницкого», как Владимир Кара-Мурза. Провел выборы в Мосгордуму, протащив нужных людей, и опубликовал расследования, как Алексей Навальный. Пытался сорвать чемпионат мира по футболу, как Петр Верзилов. Или просто стал подзабываться, как Дмитрий Быков. Если же объект уже работает на твое благо, как Навальный – легитимизирует выборы мэра Москвы или канализирует протест, доводя его до абсурда и школьников на фонарях, – тем лучше и циничнее. Хоть и бессмысленно.

    2. Трави только тех, кто забрендирован на Западе как «борец с режимом». Остальных мы отдаем под суд. А попсовых политиков непременно пытаемся устранить, на радость нашим западным партнерам. Чтобы любой Пархоменко мог с надутым видом намекать – ну ясно же, кому выгодно. Кровавый режим ТМ извел пламенного борца.

    3. Нападай на жертву в тот момент, когда у тебя на руках все козыри, и ты можешь нейтрализовать ее другим, законным и непыльным способом (например, осудить Навального по совершенно позорному делу об оскорблении 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны).

    4. Всегда используй один и тот же яд, как маньяк из голливудского кино категории С. Даже если в академии тебе прочитали десяток курсов по токсикологии, химии, физиологии и отравляющим веществам, никогда не меняй почерк. Нет, это не для того, чтобы потом взять ответственность за отравление на себя. А чтобы потом отрицать свою причастность. В чем логика – не спрашивай, распространяй. Другие яды есть, но ты бери тот, что в пыльной коробке с надписью «Новичок». Да, просроченный, ну и что? Завхоз сказал, не спишет. А если выкинем – из зарплаты вычтет. Так что пока этот не сносишь, новых ядов нам не дадут.

    Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

    5. Контролируй, чтобы в больнице сразу ввели объекту атропин. И вызывай лучших московских врачей на консилиум, как Быкову и Навальному. Нет, простым, милым нашему сердцу россиянам, мы такое обеспечить не можем. Только врагам.

    6. Никогда не заметай следы. Трави там, где камеры запечатлеют тебя на фоне шпилей. И там, где малейшее изменение состояния объекта окажется у всех на виду – лучше всего в самолете. Там, бок о бок с коллегами, семьей или просто любопытными, каждый чих будет замечен, а потеря сознания приведет к экстренной посадке. Не дай тебе Феликс Эдмундович подлить яд на ночь, когда объект собирается уснуть в одиночестве. Так ведь можно и не проснуться.

    7. Никогда не заметай следы – 2. О том, что объект пытались устранить, должно узнать как можно больше людей. Нет, брать на себя ответственность никто по-прежнему не собирается. Но ты должен подготовить все условия для вывоза объекта на территорию, неподконтрольную российским спецслужбам. Желательно, в Германию. Желательно, в клинику Charite – у нас с ними контракт на оптовые поставки. Потому что режим, запомни, – жесток. Мы должны не только отравить, но и откачать объект. А если у него подписка о невыезде, то метнись в Следком, реши вопрос. А потом бегом в МИД. Пусть выписывают стопку виз для немецких врачей. Мы же всегда так делаем, когда хотим кого-то со свету сжить. И главное – торопи Минздрав. Объект нужно непременно отдать в течение первых трех дней, чтобы «Новичок» бил в нос первому же немецкому санитару. Нет, остальных больных, оплативших лечение за рубежом, мы выпустить из страны не можем, да и в Германии не примут. У нас же пандемия, закрытые границы и прочий карантин. Даже в случае тяжелой онкологии. Навальный – это другое, дело государственной важности.

    8. Не думай об объекте свысока. Учитывай его личные обстоятельства. Бери пример с отравления Пети Верзилова. Время было выбрано максимально удобное для раскрутки его расследования. Вот только он получил данные о том, «кто убил Расторгуева, Джемаля и Радченко в ЦАР», как тут же в бреду отправился на больничную койку, а потом и в Charite. Пресс-конференции, громкие заявления, Ходорковский на трибуне скандирует, что Верзилов нашел убийц, за то его и устранили. И не наша в том вина, что расследование Пети оказалось пустышкой и провалилось. Мы вложились в раскрутку, как родному. А Петя, как всегда, подкачал.

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    9. Если не получилось дотравить объект до света в конце тоннеля, не переживай. Мы ж не звери, не оштрафуем. Мы дадим еще один шанс. И еще один. Ты, главное, не расстраивайся. У нас так всегда – безлимитный тариф на попытки кого-нибудь отравить. Не смог с Володей Кара-Мурзой? Ну попробуй с Быковым. Снова осечка? Давай еще раз Кара-Мурзу. Опять мимо? Ну пробуй со Скрипалями. И тут не получилось? Давай Сергея Мохова, тот, что муж Любы Соболь. Не смог? Тогда бери Петю Верзилова. Не справился? Вот тебе в качестве бонуса Алеша Навальный. Россия – страна больших возможностей!

    10. Ну и главная заповедь. Никогда. Слышишь, никогда. Ни при каких обстоятельствах не убивай того, кого тебе поручили убить. Используй доверенный тебе «Новичок» филигранно и виртуозно, привлеки внимание всего мира, но жертва режима должна остаться жива. Мало того, следи, чтобы летучим ядом не отравились спутники объекта. Как это сделать в замкнутом пространстве, решай сам, на то ты и в погонах.


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