Политолог: Заявления немецкой клиники об отравлении Навального были предсказуемы

Ничего удивительного в заявлениях клиники Charite нет. Когда Навального еще транспортировали в Германию, то уже тогда были предположения, что в его организме найдут яд, как в свое время нашли диоксин у Виктора Ющенко. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД политолог Олег Матвейчев. Так он прокомментировал заявление немецкой клиники Charite, которая выявила у Навального отравление ингибиторами холинэстеразы.

«Когда Алексея Навального только транспортировали в Германию, многочисленные наблюдатели предсказывали, что первым делом у него найдут «Новичок», потом диоксин (которым, как мы помним, «отравили» Виктора Ющенко), полоний и так далее – все известные вещества обязательно будут найдены. Поэтому ничего удивительного в заявлениях клиники Charite нет. Подмешать можно что угодно, если существуют на это какие-то политические заказы», – отметил политолог, профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев.

В понедельник врачи берлинской клиники Charite сообщили, что у доставленного из Омска нашли следы интоксикации в организме Навального. По их словам, Навальный отравился субстанцией группы ингибиторов холинэстеразы, но конкретное вещество не известно. Однако главный токсиколог Омской области и СФО Александр Сабаев сообщил, что при поступлении в омскую больницу у Навального не было клинической картины, специфичной для отравления указанными веществами. О том, что проведенные в отношении Навального в Charite исследования могут быть недостоверными, газете ВЗГЛЯД сказал главный анестезиолог-реаниматолог Минздрава профессор Игорь Молчанов.

«На происходящее следует посмотреть шире. Если на Западе всерьез остановятся на версии отравления Навального, то это означает, что этот блогер выбыл из политической борьбы в России, – полагает Матвейчев. – В таком случае Навальный становится заграничным критиком, вроде Гарри Каспарова, Михаила Ходорковского и так далее, и будет из-за рубежа что-то нам вещать».

По мнению собеседника, «если Навальный вернется после всех зарубежных лечений в Россию, это будет означать, что никакого отравления не было, что это была пиар-акция». Когда окружение Навального начало муссировать версию об отравлении, оно фактически загнало самого блогера в тупик, подчеркнул Матвейчев: «Оба варианта плохие: либо он остается за границей и выбывает из политической борьбы. Либо он возвращается и получается, что это все вранье и отравления не было. Я бы на месте людей из окружения Навального не следовал советам пиарщиков, и не ловил бы хайп на этой теме».

Если допустить, что кома, в которую впал Навальный, не была результатом каких-то проблем со здоровьем, а действительно стала следствием отравления, то можно выдвинуть предположение, кому оно выгодно, отметил Матвейчев. При этом эксперт исключил две версии. Явно абсурдными, по его мнению, выглядят заявления о якобы имевшей место «заинтересованности властей», ведь все последнее время Навальный спокойно вел свою деятельность. «Но и оппозицию я тоже склонен выводить из подозрения, – рассуждает Матвейчев. – «Сакральные жертвы» появляются перед общенациональными выборами, сейчас смысла нет. Поэтому если это было отравление, это могли быть обиженные какие-то люди, которых он реально мог обидеть своей деятельностью».

«Навальный участвовал в самых разных грязных пиар-компаниях, – пояснил собеседник. – Его нанимали одни олигархи против других. Когда ты ввязываешься в подобные войны, нужно быть готовым, что что-то подобное может случиться».

Напомним, в минувший четверг в Омске экстренно приземлился самолет, на котором летел Навальный, блогер был госпитализирован в токсикореанимацию. Медики исключили ряд диагнозов у впавшего в кому Навального: инфаркт, инсульт, а также заражение коронавирусом. В пятницу руководство омской больницы скорой помощи сообщило, что ядов в организме Навального не обнаружено, врачи не считают, что он был отравлен. В омском минздраве рассказали, что в анализах блогера обнаружили алкоголь и кофеин.

В субботу Навального вывезли медицинским бортом из Омска, и доставили в берлинскую клинику Charite. Навальный находится на лечении в статусе «гостя канцлера» ФРГ Ангелы Меркель.