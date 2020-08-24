Токсиколог рассказал о симптомах отравления ингибиторами холинэстеразы

Отравление веществами из группы ингибиторов холинэстеразы, о котором говорили немецкие медики относительно Алексея Навального, сопровождается такими симптомами, как пена изо рта, редкий пульс, учащенное дыхание и расширенные зрачки, брадикардия, сообщил врач-токсиколог Евгений Абульханов.

«Там специфические симптомы. Если происходит отравление как раз веществами из группы ингибиторов холинэстеразы. Каждый токсиколог уже точно не перепутает. Там всегда из симптомов бронхорея, то есть такая... пена изо рта... Это брадикардия, то есть очень редкий пульс. Это шок, это сердечно-сосудистая недостаточность, это увеличение дыхания, это мидриаз (широкие зрачки)», – передает РИА «Новости» его слова.

Абульханов отметил, что о большинстве таких симптомов у Навального в момент резкого ухудшения состояния в самолете и позже не сообщалось.

Эксперт также уточнил, что существуют лекарственные препараты из группы ингибиторов холинэстеразы. Например, одно из лекарств этой группы, «Прозерин», в хирургии применяется для лечения послеоперационного пареза кишечника, чтобы запустить желудочно-кишечный тракт.

Ранее главный токсиколог Омской области и СФО Александр Сабаев сообщил, что при поступлении в омскую больницу у Навального не было клинической картины, специфичной для отравления веществами группы ингибиторов холинэстеразы.

Напомним, в понедельник врачи клиники Charite сообщили, что нашли следы интоксикации в организме Алексея Навального. По их словам, Навальный отравился субстанцией группы ингибиторов холинэстеразы, но конкретное вещество не известно.

Между тем ингибиторы холинэстеразы используются для лечения мышечных заболеваний центрального генеза, атрофических и дегенеративных патологий мозга. Кроме того, некоторые медикаменты выпускаются в виде капель, их применяют для нормализации внутриглазного давления, которое может быть нарушено вследствие сильного ожога. На медицинских порталах сообщается, что есть четкая зависимость нарушений внутриглазного давления и гидродинамики от тяжести процесса ожогового повреждения глаза и локализации очага. Наиболее значительные нарушения внутриглазного давления (как в сторону гипертензии, так и в сторону гипотонии) наблюдались при наиболее тяжелых повреждениях глаз, сопровождавшихся поражением перилимбальной зоны, которая расположена в том числе на роговице глаза.

Примечательно, что ранее из-за ожога роговицы глаза Навальному была проведена операция в Барселоне.

Тем временем врачи омской больницы скорой медицинской помощи № 1 заявили о готовности предоставить немецкой клинике Charite образцы биоматериалов впавшего в кому Навального.