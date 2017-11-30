Политолог: Навальный сошел с большой политической дороги

«Навальный сам подтвердил: не успели еще выйти на большую политическую дорогу Собчак и Грудинин, как массовый интерес к нему просто исчез», - прокомментировал малочисленную воскресную акцию директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов.

«Если бы мы говорили о начинающем политике, то это был бы хороший дебют «на троечку». Но Навальный считает себя главным оппозиционером России, который целый год вел, как он сам уверяет, президентскую кампанию и собирался даже побеждать на президентских выборах, если бы в нарушении законодательства его, конечно, допустили к регистрации, – говорит директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов. – Но теперь он сам подтвердил, что не успели еще выйти на большую политическую дорогу Собчак и Грудинин, как массовый интерес к Навальному просто исчез. И только адепты компьютерных игр и ютьюб-каналов остаются ему верны. Серьезную силу Навальный сейчас не представляет и это фиксирует также наблюдатели на западе».

«Это не серьезная политическая сила, это, конечно, провал», – говорит политолог, указывая на малочисленность митинга Алексея Навального, прошедшего 28 января в ряде российских городов.

Согласно данным правоохранительных органов, мониторинговой группы Совета по правам человека при президенте и сведениям с мест, по всей стране на мероприятия Навального пришли не более 5 тыс. человек. Больше всего блогеру удалось мобилизовать людей в Екатеринбурге, Новосибирске и Нижнем Новгороде, где число участников не превышала 900, 600 и 550 человек соответственно. В других городах акции собрали и того меньше – от нескольких десятков до пару сотен человек.

Напомню, что человек собирался в президенты. Но когда дал клич собраться на "самый важный митинг года" - пришло около 5 тысяч человек, ну плюс пара тысяч в Москве и Питере.



Куда все его сторонники и волонтеры хвалебные подевались? Сторонники, донатеры, рассерженные граждане? )) pic.twitter.com/fszhSshdnL — Егор (@kassade) 28 января 2018 г.

Причем, по всех городах были предоставлены согласованные места для акции, в Москве было выдано целых три площадки на выбор для проведения протеста. Однако Навальный отказался и призвал сторонников на несанкционированную акцию на Тверской. По словам члена Общественной палаты Ильи Ремесло, власти в регионах также согласовывают большинство митингов Навального, но он не хочет «подстраивать свой график под эти заявки». Однако на явку его сторонников это все равно никак не повлияло.

Полицейские в мегафон призывали собравшихся на Триумфальной площади покинуть территорию, так как акция не согласована с органами власти. На месте находилось всего несколько десятков человек, среди которых около половины – журналисты. На Тверской улице в Москве на несогласованную акцию собралось не более 1 тыс. человек, сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД. Здесь же сотрудники полиции задержали Навального, сообщили позжев его штабе.

Оказывается, на Пушке сделали зебру и островок безопасности. Отлично! pic.twitter.com/qiKKFnEqlI — Рустем Адагамов (@adagamov) 28 января 2018 г.

«В первую очередь потому, что он потерял свое ядро поддержки. Наш избиратель – возрастной, а на улицы вышли в основном дети, которые под воздействием его пропаганды в «Ютьюбе» просто посчитали его стримером и модным блогером, за которым можно пойти. Процентов 30-40 – это несовершеннолетние, поэтому говорить о митинге избирателей вообще нельзя. Они еще ни разу в жизни не голосовали и не могут голосовать», - считает Вячеслав Смирнов.

Пошли фото с дронов. Это весь актив, который остался у Навального после кампании за 200 миллионов рублей. Думаю, сегодня и эти окончательно разочаруются в великом "политике федерального уровня". pic.twitter.com/9Oq1Si7Azx — Kirill Baranov (@unfair_referee) 28 января 2018 г.

Во-вторых, по его словам, очень плохо была проведена организационная работа. «Даже в том же Екатеринбурге, где акцию поддерживал мэр города Ройзман и глава штаба Волков, они показали по разным оценкам от 1 до 3 тыс. человек. Тогда как в этом городе можно легко собрать 5-7 тыс. человек на любую хозяйственную акцию, потому что при нормальной погоде город хорошо реагирует на всякие протестные призывы», – приводит в пример политолог.