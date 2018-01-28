СПЧ: Акции Навального собрали около 5 тыс. участников по всей стране

Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека отмечает, что по всей стране акции блогера Алексея Навального собрали около 5 тыс. участников.

Отмечается, что в Москве проходит не согласованная с властями протестная акция. Функции общественного мониторинга выполняют ответственный секретарь СПЧ Яна Лантратова и члены совета Кирилл Кабанов, Лилия Шибанова и другие, сообщается на сайте СПЧ.

Количество участников в Москве не называется.

В других городах самая крупная акция прошла в Екатеринбурге, где собрались около 1 тыс. человек, в Новосибирске и Нижнем Новгороде (600 и 550 человек). В остальных городах количество участников редко превышало несколько сотен человек, а в ряде городов исчислялось несколькими десятками. Так, в Красноярске собралось 205 человек, во Владивостоке – 200, в Тюмени – 115, в Чите – 63, в Магадане – 20, а в Петропавловске-Камчатском – всего один.

Напомним, в ряде городов страны в воскресенье проходят акции сторонников Навального, причем в Москве и Петербурге они не санкционированы. Акции, которые прошли в регионах, были малочисленны. В Москве, как сообщалось, митинг также малочисленный.

Навальный тоже пришел на акцию на Тверской улице, где и был задержан.

Отметим, что мэрия Москвы предложила Навальному на выбор три площадки под митинг, но он отказался и призвал сторонников на несанкционированную акцию на Тверской. По словам члена Общественной палаты Ильи Ремесло, власти в регионах также согласовывают большинство митингов Навального, но он не хочет «подстраивать свой график под эти заявки».