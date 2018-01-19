Эксперт назвал провокацией отказ Навального от санкционированного митинга

Мэрия предложила оппозиционеру Алексею Навальному на выбор три площадки под митинг, но он отказался и призвал своих сторонников на несанкционированную акцию. Он подставляет своих сторонников под удар, заявил газете ВЗГЛЯД член ОП Илья Ремесло.

Оппозиционер Алексей Навальный отказался от предложенных ему властями Москвы вариантов площадок для акции «Забастовка избирателей» 28 января, так как если он пойдет на санкционированный митинг, то не сможет собрать много людей, считает юрист, политолог, член Общественной палаты Илья Ремесло.

«Чтобы собрать побольше народу, ему нужна какая-то яркая другая картинка, чтобы ему каким-то образом отчитаться, на что он тратит свои ресурсы, деньги. А что это может быть? Это могут быть задержания, аресты, всевозможные преследования сторонников, – отметил собеседник. Без деструктивной повестки дня он никому не нужен и неинтересен».

«Этот человек совершенно осознанно идет на обострение. Он просто подставляет своих сторонников под полицию, под удар, чтобы лишний раз попиариться и сказать, как власть нас боится, хотя на самом деле никто его не боится», – подчеркнул Ремесло. «Всю свою жизнь он занимался тем, что подставлял других людей. На Болотной, когда были там беспорядки, он вместе с Удальцовым этим занимался и, в отличие от Удальцова, остался безнаказанным. За последний год были еще митинги в июне и в марте», – рассказал эксперт.

Напомним, сторонники Навального подали 15 января в мэрию Москвы заявку на организацию 28 января марша по Тверской улице, а также митинга на Охотном Ряду. Власти согласовали акцию, однако предложили на выбор три других варианта места для этого.

Первый – на площадке ПКиО «Сокольники» (на территории «Гайд-парка») с количеством участников согласно норме предельной заполняемости - 1,5 тысячи человек, второй – проведение шествия на ул. Перерва до 157-го дома по ул. Люблинская и митинга у памятника «Солдату Отечества» с количеством участников до 15 тыс. Третий вариант – проведение шествия по ул. Маршала Бирюзова и Маршала Василевского до станции метро «Щукинская» и митинга на проезжей части на ул. Маршала Василевского напротив дома 13 с количеством участников до 15 тыс.

Навальный в своем Twitter почему-то упомянул только вариант в Щукино, но отверг и его, призвав своих сторонников выходить на несанкционированную манифестацию на Тверской и на Охотном Ряду.