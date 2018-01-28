Жители Сибири проигнорировали воскресную акцию Навального

Акции протеста блогера Алексея Навального в сибирских городах – Барнауле, Якутске, Иркутске, Томске, Хабаровске, Кемерове и Новосибирске – не собрали большого количества людей – на каждую из них пришло не более 200 человек, пишут СМИ.

К полудню по московскому времени акции протеста прошли в городах Сибири - Барнауле, Якутске, Иркутске, Томске, Хабаровске, Кемерове и Новосибирске. В них, по данным МВД, не участвовало более 200 человек. В Кемерове акция не была согласована, в итоге полицейские задержали около 20 человек, в том числе главу штаба Навального Ксению Пахомову, сообщают «Ведомости».

Так, в барнаульском главке МВД сообщили, что акция в поддержку Навального прошла в воскресенье без нарушений, собрав всего около 100-150 человек, передает ТАСС.

В Кургане, как заявили в городской администрации, в акции, которая продлилась всего лишь 20 минут, приняли участие 60 человек.

«Царьград» отмечает, что это рекордно малое количество участников на акциях Навального.

Это четвертая протестная всероссийская акция Навального с начала прошлого года. Цель акции – минимизировать явку на президентских выборах 18 марта.

При этом очевидцы утверждают, что большая часть присутствующих – это подростки или студенты. Сами акции протеста оказались непродолжительными по времени – все участники акций уже разошлись.

Между тем, как сообщила пресс-секретарь «Фонда борьбы с коррупцией», сотрудники правоохранительных органов пришли в московский офис ФБК после звонка о заложенной бомбе, передает «Интерфакс».

Координатор московского штаба Навального Николай Ляскин сообщил, что его задержали сотрудники правоохранительных органов. Также, утверждается в штабе блогера, задержан руководитель штаба Сергей Бойко.

Сам Навальный ранее призывал своих сторонников принять 28 января участие в протестах. В Москве и Петербурге акции не согласованы.

Член ОП Илья Ремесло ранее заявлял, что мэрия предложила Алексею Навальному на выбор три площадки под митинг, но он отказался и призвал своих сторонников на несанкционированную акцию. По словам члена ОП, власти в регионах согласовывают большинство митингов Навального, однако он отказывается «подстраивать свой график под эти заявки».