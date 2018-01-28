Навального задержали в Москве

Сотрудники полиции задержали на Тверской улице в Москве блогера Алексея Навального, который пришел на свой несанкционированный митинг, сообщили в его штабе.

Между тем перед этим полицейские в мегафон призывали собравшихся на Триумфальной площади покинуть территорию, так как акция не согласована с органами власти. На месте находятся несколько десятков человек, среди которых около половины – журналисты, передает «Интерфакс».

Напомним, в ряде городов страны в воскресенье проходят акции сторонников Навального, причем в Москве и Петербурге они не санкционированы. Акции, которые прошли в регионах, были малочисленными.

Отметим, что столичная мэрия предложила Навальному на выбор три площадки под митинг, но он отказался и призвал сторонников на несанкционированную акцию на Тверской. По словам члена Общественной палаты Ильи Ремесло, власти в регионах согласовывают большинство митингов Навального, однако блогер не хочет «подстраивать свой график под эти заявки».