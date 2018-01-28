Названо число участников акции Навального в Москве

На Тверской улице в Москве на несогласованную акцию блогера Алексея Навального в воскресенье собралось около 1 тыс. человек, сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД.

«В месте проведения несогласованного публичного мероприятия на Тверской улице города Москвы и на прилегающих территориях находятся около 1 тыс. человек», – говорится на сайте ГУ МВД России.

Также официально сообщатся, что на акции был задержан Навальный, который является одним из организаторов несогласованного публичного мероприятия. Сейчас Навального доставили в территориальный отдел полиции для разбирательств и составления протокола об административном правонарушении по ст. 20.2 КоАП «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

ТАСС сообщает, что участники несанкционированной акции перекрыли движение по Моховой улице – группа людей спустилась по Тверской улице. Они пытались пройти на Манежную площадь, оцепленную полицейскими.

Напомним, в ряде городов страны в воскресенье проходят акции сторонников Навального. Акции, прошедшие в регионах, были малочисленны.

Отметим, что мэрия Москвы предлагала Навальному на выбор три площадки под митинг, но блогер отказался и призвал сторонников на несанкционированную акцию на Тверской. По словам члена Общественной палаты Ильи Ремесло, власти в регионах также согласовывают большинство митингов Навального, но он не хочет «подстраивать свой график под эти заявки».