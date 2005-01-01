Эксперты рассказали, зачем россияне выходят на митинги

«Гражданам нужен не протест ради протеста, а решение их проблем», – так объясняют эксперты факт, что несанкционированные митинги оппозиции собирают сравнительно небольшое число участников. Между тем часть россиян очень сильно стремится к переменам и создает почву для протестных выступлений, предупреждают аналитики.

Говоря о несанкционированных митингах 5 мая, в том числе акции блогера Алексея Навального в Москве, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов в комментарии «Известиям» подчеркнул, что подобные протесты «не имеют практически никакого отношения к реальным проблемам, которые заботят людей».

Это одна из причин, по которой Навальный стремительно теряет «поклонников», отмечал ранее эксперт в беседе с газетой ВЗГЛЯД. Последние «мероприятия» Навального собирали максимум по тысяче или чуть больше участников, причем в основном школьников. «Все его лозунги давно дискредитированы, он уже сам себя дискредитировал», – отметил политолог. Недаром Навальный не стал устраивать свой митинг на проспекте Сахарова, где в поддержку мессенджера Telegram собрались около 7,5 тыс. человек. По сравнению с таким количеством участников, акция Навального выглядела бы «слишком бледно», подчеркнул политолог.

А вовлечение детей и подростков в протесты – незаконные, не имеющие конкретных лозунгов и требований к властям, а также направленные исключительно на развитие «товарного знака Навальный ТМ» – одна из главных опасностей, предупредил Мартынов.

«Нужно четко разделять акции с политическими требованиями и протесты, имеющие социально-экономический характер: против конкретных действий властей, против ухудшения положения тех или иных групп, желания их осчастливить, не спросив об этом, как было в случае с реновацией», – заявил «Известиям» глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев.

Во время социологических опросов большинство россиян, как правило, отвечают, что не готовы участвовать в протестных акциях, добавил он. «Я считаю, что когда они так говорят, они имеют в виду акции с политическими требованиями, организованные политическими силами. В таких протестах они действительно не готовы принять участие, – пояснил Калачев. – Но если речь заходит об ущемлении их прав, их кошельке, их жилище, их судьбе и судьбе их близких, то они (даже те, кто вчера отрицал такую возможность) готовы выразить свой протест». Но в этом случае речь идет не о призывах к изменению политической системы, а о призыве к диалогу с властью с целью обратить внимание на ту или иную проблему.

Собеседник привел в пример «мусорный протест в Подмосковье», когда в марте жители выступили против мусорной свалки «Ядрово». Сообщалось, что из-за возможного выброса сероводорода к врачам тогда обратились свыше 50 местных школьников. Примечательно, что «политиков протестующие там совершенно не приветствовали. Навальный приехал, даже из машины не вышел – уехал несолоно хлебавши», – отметил Калачев. Не востребованы там оказались и другие политики, в том числе лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов. Гражданам нужен не протест ради протеста, а решение их проблем, подчеркнул политолог.

Между тем россияне очень сильно стремятся к переменам, заметил ведущий научный сотрудник Института комплексных социальных исследований РАН, член научно-экспертного совета ВЦИОМ Леонтий Бызов. Согласно результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), обнародованным в начале апреля, 45% опрошенных ждут значительных изменений в жизни страны в ближайший год. При этом подавляющее большинство из них (87%) полагают, что эти перемены будут позитивными. «Это стремление пока слабо определилось. Чего люди хотят, сами не знают», – считает Бызов. Они не всегда могут ответить, в чем будут состоять перемены, но при этом убеждены, что они должны быть быстрыми и решительными. Это говорит о том, что в обществе сформировалась почва для протестных выступлений, и в первую очередь пробуждающиеся граждане пойдут заявлять о своих проблемах – будь то точечная застройка или долевое строительство, резюмировал эксперт.

Напомним, 5 мая в российских городах прошла серия митингов. В несогласованной акции блогера Алексея Навального 5 мая на Пушкинской площади Москвы приняли участие 1,5 тыс. человек. Часть из них была задержана полицией. Самого Навального также доставили в отдел полиции, но потом отпустили. Как отмечалось, в акции участвовало множество несовершеннолетних, которых отпустили, передав родителям.

Несогласованный митинг прошел и в Санкт-Петербурге. А в ходе тех митингов, что все же были согласованы с местными властями, было выявлено минимальное число нарушений, отметили в МВД. Число их участников – например, в Ростове-на-Дону, Ставрополе, Великом Новгороде, Владивостоке, Абакане, Улан-Удэ, Ульяновске и еще ряде городов – варьировалось от 50 до 200 человек.