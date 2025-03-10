Хинштейн: Имя погибшего Героя России Чебнева увековечат в Малой Локне и Курчатове

Tекст: Валерия Городецкая

В сообщении в своем Telegram-канале он отметил: «Увековечим имя героя и в Малой Локне, где совершен подвиг ценою жизни, и в Курчатове – куда не допустил врага».

Напомним, в Малой Локне в Курской области под завалами у здания женской колонии обнаружили и извлекли тело Героя России Сергея Чебнева с позывным «Отмель», погибшего в августе.

Ранее президент России Владимир Путин встретился с Ольгой Чебневой и вручил ей орден «Золотая звезда», который ее муж Сергей Чебнев получил посмертно за героические действия при обороне населенного пункта Малая Локня в Курской области в августе прошлого года.

На протяжении 12 дней подполковник командовал личным составом трех полков, сдерживая наступление подразделений ВСУ с целью удержания важного плацдарма вблизи города Суджа, куда вторглись подразделения ВСУ.

18 августа, чтобы не дать десанту противника закрепиться в тылу подразделений, Чебнев лично возглавил контратаку штурмовой группы. Его группа попала под удары минометов и дрона-камикадзе, в бою Чебнев получил смертельные ранения. Отвага бойцов и грамотные действия Чебнева задержали наступление частей ВСУ к Курской АЭС, обеспечив возможность ВС РФ перебросить резервы.



