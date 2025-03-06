Европейские политики продолжают относиться к проблемам по принципу «как бы так сделать, чтобы ничего не делать?» Но если раньше такой подход был опасен только для самой Европы, то теперь он угрожает международной стабильности.0 комментариев
Путин вручил орден «Золотая звезда» вдове Героя России Чебнева
Президент России Владимир Путин встретился с Ольгой Чебневой и вручил ей орден «Золотая звезда», который ее муж Сергей Чебнев получил посмертно за героические действия при обороне населенного пункта Малая Локня в Курской области в августе прошлого года.
Как сообщается в Telegram-канале Кремля, Путин встретился с вдовой Героя России Сергеея Чебнева Ольгой Чебневой. Глава государства вручил ей орден «Золотая звезда», которым ее муж был награжден посмертно. Ольга воспитывает троих детей, активно участвует в общественной жизни, являясь членом Совета при губернаторе Калининградской области по вопросам поддержки участников СВО и их семей.
Подполковник и доброволец Сергей Чебнев ранее закончил военную службу, но с началом спецоперации отправился на фронт. Командуя батальоном, он выполнял боевые задачи в ДНР, ЛНР и Харьковской области и был награжден орденом Мужества, медалью «За отвагу» и медалью Суворова.
Звание Героя России он получил за героическую оборону населенного пункта Малая Локня в августе 2024 года. На протяжении 12 дней подполковник командовал личным составом трех полков, сдерживая наступление подразделений ВСУ с целью удержания важного плацдарма вблизи города Суджа, куда вторглись подразделения ВСУ.
18 августа, чтобы не дать десанту противника закрепиться в тылу подразделений, Чебнев лично возглавил контратаку штурмовой группы. Его группа попала группа попала под удары минометов и дрона-камикадзе, в бою Чебнев получил смертельные ранения. Отвага бойцов и грамотные действия Чебнева задержали наступление частей ВСУ к Курской АЭС, обеспечив возможность ВС РФ перебросить резервы.
Ранее президент России Владимир Путин вручил медаль «Золотая Звезда» Герою России Андрею Григорьеву, который в рукопашном бою одолел военного вооруженных сил Украины.