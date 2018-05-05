Задержанные на несогласованной акции Навального подростки переданы родителям

Несовершеннолетних, которых полиция задержала на несогласованной акции в Москве, отпустили, передав родителям, сообщает ГУ МВД по городу.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве отметили, что несовершеннолетних задержали «за нарушения общественного порядка в ходе несогласованного публичного мероприятия», передает ТАСС.

С ними проведены профилактические беседы, передает «Интерфакс».

Напомним, субботние акции протеста в Москве и ряде городов собрали в разы меньше участников, чем анонсировалось.

На несогласованную акцию блогера Алексея Навального в Москве на Пушкинской площади пришли 1,5 тыс. человек, а не 15 тыс., как надеялись организаторы. Навальный задержан за проведение несогласованного митинга. Всего было задержано порядка 300 человек.

Эксперты сходятся во мнении, что Навальный организовал акцию исключительно ради личного пиара, наблюдается резкое падение его популярности.