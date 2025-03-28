Tекст: Дмитрий Зубарев

В Курской области на северной окраине населенного пункта Гуево произошло сражение между подразделениями российских войск и украинскими десантниками. Как передает РИА «Новости», офицер 22-го мотострелкового полка группировки «Север» сообщил о ликвидации украинского десантного подразделения и нескольких единиц бронетехники, произведенной в США, включая MaxxPro.

В результате боевых действий российские военнослужащие заняли опорный пункт ВСУ и захватили трофеи. Среди трофеев упоминается бельгийский пулемет FN MAG.

Также сообщается, что 22-й мотострелковый полк группировки войск «Север» продолжает операцию по окружению населенного пункта Гуево.

Как писала газета ВЗГЛЯД, потери Вооруженных сил Украины на Курском направлении превысили 70 тыс. человек. ВСУ прекратили использовать бронетехнику в Курской области. Украинские военные не могут отступить из лесного массива у Гуева из-за собственных мин, установленных для защиты позиций от российских сил.