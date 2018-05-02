Эксперт: Навальный боится, что его митинг будет выглядеть слишком бледно

Блогер Алексей Навальный собирает все меньше и меньше людей под свое имя, под свои идеи. После митинга на Сахарова в поддержку Telegram акция Навального будет выглядеть «слишком бледно», заявил газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. Так он объясняет отказ блогера проводить свой митинг на проспекте Сахарова.

«Навальный собирает все меньше и меньше людей под свое имя, под свои идеи», – заявил газете ВЗГЛЯД директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

После митинга в поддержку Telegram на проспекте Сахарова митинг Навального будет выглядеть «слишком бледно», отметил собеседник. Он напомнил, что на акцию в защиту мессенджера по официальным данным собрались 7,5 тысяч. Однако Навальному «не собрать и 5 тысяч», указал эксперт.

Он отметил, что последние «мероприятия» Навального собирали максимум по тысяче или чуть больше участников, причем, в основном школьников. «Все его лозунги давно дискредитированы, он уже сам себя дискредитировал», – подчеркнул эксперт.

«Сам по себе жанр незаконных мероприятий Навальному гораздо ближе. От него больше эффекта, которого Навальный добивается: количество задержанных людей и так далее», – рассказал политолог.

Навальный придумал очередную «хитрую технологию – еще до начала митинга попасться под арест. То есть он действует в своем стиле», подчеркнул Мартынов.

Напомним, санкционированный митинг в поддержку мессенджера Telegram прошел в понедельник на проспекте Академика Сахарова. По официальным данным, в нем приняли участие 7,5 тысяч человек. Посетил акцию и Алексей Навальный.

Однако проводить свою акцию на том же проспекте Сахарова блогер отказался. Ранее Навальный сообщал, что мэрия Москвы не согласовала его сторонникам проведение 5 мая шествия по Тверской улице с митингом на Манежной площади. Тем не менее, блогер заявил о планах провести акцию на намеченном месте. Прокуратура уже предупредила Навального о негативных последствиях проведения несанкционированной акции и подчеркнула, что блогеру «были предложены альтернативные места проведения мероприятия, которые им не приняты».