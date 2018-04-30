На митинг в поддержку Telegram в Москве вышли 7,5 тыс. человек

Митинг в поддержку мессенджера Telegram в Москве собрал 7,5 тыс. участников, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

«На проспекте Академика Сахарова завершилось согласованное властями города Москвы публичное мероприятие. В нем приняло участие 7,5 тыс. человек», – сказал собеседник РИА «Новости».

В ведомстве сообщили, что сотрудники полиции совместно с представителями Росгвардии обеспечили охрану правопорядка и безопасности граждан.

Грубых нарушений общественного порядка не допущено, отметили в полиции.

Между тем, как сообщает Life Shot, организаторы митинга без объяснения причин не пустили целый ряд крупных российских средств массовой информации на мероприятие. В частности, на митинг пыталась попасть журналист «Лайфа», однако одна из организаторов, которая представилась как Соня Блэйд, сказала: «Ваши ребята – нет. Ваши журналисты могут кидаться на выступающих».

При этом Соня Блэйд не объяснила, почему считает журналистов предрасположенными к тому, чтобы «кидаться» на выступающих, конкретных примеров она не привела.

В начале апреля Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать в России Telegram, руководство которого отказалось идти на уступки российским властям.