Telegram отреагировал на судебное решение о блокировке

Telegram не станет идти на какие-либо уступки, несмотря на решение Таганского суда Москвы о блокировке мессенджера, сообщил один из представителей интересов Telegram Павел Чиков.

«Таганский суд Москвы в присутствии Роскомнадзора и ФСБ сегодня принял ряд важных решений и показал всем глобальным интернет-сервисам качество российского правосудия и нацеленность политического режима. Ни на какие договоренности и уступки при таких раскладах идти невозможно», – сказал адвокат, передает ТАСС.

В пятницу Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать мессенджер Telegram в России немедленно, не дожидаясь решения апелляции.

Юристы Telegram на заседание не явились, сообщив, что основатель мессенджера Павел Дуров запретил им «легитимировать откровенный фарс своим присутствием».

В ходе заседания суда представитель Роскомнадзора Мария Смелянская заявила, что «Telegram может содержать сведения о террористических организациях», при этом «ФСБ не обладает необходимой информацией для декодирования сообщений пользователей».