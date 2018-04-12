Дуров запретил своим юристам участвовать в суде по блокировке Telegram

Основатель Telegram и «ВКонтакте» Павел Дуров запретил своим юристам принимать участие в судебном процессе о блокировке мессенджера в России, сообщил адвокат Павел Чиков.

«Павел Дуров запретил своим адвокатам участвовать в завтрашнем судебном процессе по иску Роскомнадзора к Telegram, дабы не легитимировать откровенный фарс своим присутствием», – написал Чиков в своем Telegram-канале.

В среду Таганский суд Москвы принял к рассмотрению иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram. При этом сам мессенджер привлечен к рассмотрению дела о блокировке в качестве заинтересованного лица, но не ответчика.Также в качестве заинтересованного лица по иску Роскомнадзора о блокировке мессенджера привлечена ФСБ.

4 апреля истек 15-дневный срок, отведенный Роскомнадзором администрации Telegram на предоставление ФСБ ключей шифрования. Юристы Telegram сообщили Роскомнадзору, что выполнить требования ФСБ по ключам шифрования сообщений технически невозможно.