ФСБ установила для Telegram срок передачи ключей шифрования

«Организаторы распространения информации», в том числе мессенджер Telegram, обязаны предоставлять ФСБ ключи шифрования «в возможно короткий срок, но не более 10 дней», следует из приказа спецслужбы.

Опубликованный на официальном портале правовой информации документ вносит изменения в пункт приказа, согласно которому ранее «организатор распространения информации» в интернете передавал информацию «для декодирования на основании запроса уполномоченного подразделения, подписанного начальником (заместителем начальника) уполномоченного подразделения».

Новая редакция документа дополнена фразой: «В возможно короткий срок, но не более 10 дней со дня получения запроса».

Ранее создатель мессенджера Павел Дуров сообщил, что Telegram будет выступать за свободу и неприкосновенность частной жизни своих пользователей, угрозы блокировать его не принесут плодов. До этого Верховный суд отказался удовлетворить иск юристов Telegram и отменить приказ ФСБ по поводу дешифровки сообщений. Юрист компании Telegram Messenger Limited Рамиль Ахметгалиев отметил, что мессенджер все равно не может выполнить требование ФСБ.

Отметим, в четверг в работе Telegram по всему миру произошел сбой. Павел Дуров заявлял, что это произошло из-за отключения питания в кластере серверов в Европе. Позднее работа мессенджера в России была восстановлна.