Мессенджер Telegram частично восстановил работу в России после сбоя, сообщают пользователи.

Сообщения отправляются и приходят, но с задержкой, сообщает РИА «Новости».

Напомним, в четверг по всему миру произошел сбой в работе Telegram. Павел Дуров заявлял, что сбой в работе мессенджера произошел из-за отключения питания в кластере серверов в Европе. Он обещал восстановить работу в ближайшее время.