Дуров назвал сроки восстановления работы Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров пообещал устранить сбой в работе Telegram в ближайшее время.

«Инженеры центра обработки данных сказали, что питание серверов Telegram будет включено в ближайшее время», – говорится в Twitter-аккаунте Дурова.

Напомним, в четверг по всему миру произошел сбой в работе Telegram. Павел Дуров заявлял, что сбой в работе мессенджера произошел из-за отключения питания в кластере серверов в Европе.

В марте Верховный суд отказался удовлетворить иск юристов Telegram и отменить приказ ФСБ по поводу дешифровки сообщений.

Юрист компании Telegram Messenger Limited Рамиль Ахметгалиев уже после вынесения решения заявил, что мессенджер не может выполнить требование ФСБ о передаче ключей для дешифровки сообщений пользователей.

Как заявил по этому поводу глава Минкомсвязи Николай Никифоров, решения судов должны исполняться, никаких исключений быть не должно.

Мессенджеру дали 15 дней, которые, отметим, еще не истекли.