Суд принял к рассмотрению иск о блокировке Telegram

Таганский суд Москвы принял к рассмотрению иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram.

Карточка дела появилась в базе суда. Хотя в ней не указан ответчик, в пресс-службе подтвердили, что это именно иск о блокировке Telegram.

«Дело зарегистрировано», – сказано в карточке, передает РИА «Новости».

Иск подан в порядке гражданского судопроизводства, дело расписано судье Юлии Смолиной.

Досудебная подготовка назначена на 12 апреля на 10.00, сообщила пресс-секретарь суда Юлия Сухинина.

В пятницу Таганский суд Москвы получил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram.

4 апреля истек 15-дневный срок, отведенный Роскомнадзором администрации Telegram на предоставление ФСБ ключей шифрования. Юристы Telegram сообщили Роскомнадзору, что выполнить требования ФСБ по ключам шифрования сообщений технически невозможно.