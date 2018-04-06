Суд получил иск о блокировке Telegram

Таганский суд Москвы получил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram.

«Процессуальных решений по указанному заявлению пока не вынесено», – сообщили РИА «Новости» в пресс-службе суда.

Там отметили, что заявление передано на изучение судье. Информация о движении дела появится в ближайшие дни.

Ранее в пятницу советник президента по интернету Герман Клименко заявлял, что принятие судом решения о блокировке Telegram в России приведет к краху мессенджера в стране, несмотря на существующие средства обхода блокировок.

В Кремле заявили, что считают Telegram удобным мессенджером, но в случае его блокировки будут искать альтернативу.