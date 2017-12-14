Советник президента спрогнозировал крах Telegram в России

Принятие судом решения о блокировке Telegram в России приведет к краху мессенджера в стране, несмотря на существующие средства обхода блокировок, считает советник президента по интернету Герман Клименко.

«Если суд вынесет решение о блокировке Telegram, то в этот же момент все чиновники мгновенно перестанут им пользоваться. Это огромный пласт пользователей, которые формируют репутацию сервису. Никакие средства обхода блокировки не имеют смысла, так как будет известно мгновенно, что данный чиновник пользуется запрещенным сервисом. Мгновенно потеряют финансирование Telegram-каналы политической направленности», – сказал Клименко, передает РИА «Новости».

При этом он отметил, что стопроцентной блокировки не бывает. «Произойдет то же самое, что и с торрентами (которые используют средства для обхода блокировок). Аудитория сожмется и маргинализируется. В современных мессенджерах важно, чтобы был весь социальный граф. Если социальный граф неполный, пользователи уходят в другие сервисы. Для Telegram решение суда будет крахом в России. Думаю, они будут любой ценой затягивать решение», – добавил он.

Ранее в пятницу стало известно, что Роскомнадзор подал в Таганский районный суд исковое заявление об ограничении доступа к информационным ресурсам Telegram в России.

Юристы Telegram сообщили, что пока не получили иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера в России.

В понедельник юристы Telegram сообщили Роскомнадзору, что выполнить требования ФСБ по ключам шифрования сообщений технически невозможно. При этом 4 апреля истек 15-дневный срок, отведенный Роскомнадзором администрации Telegram на предоставление ФСБ ключей шифрования.

Создатель мессенджера Павел Дуров ранее сообщил, что Telegram будет выступать за свободу и неприкосновенность частной жизни своих пользователей, угрозы блокировать его не принесут плодов.