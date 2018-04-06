Юристы Telegram подготовят возражения по иску о блокировке

Юристам Telegram пока не поступал иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера в России, при получении документов эксперты подготовят свои возражения, сообщил адвокат Рамиль Ахметгалиев.

«Мы еще не видели иск и не знаем, на какие нормы ссылается Роскомнадзор, в каком порядке будет рассмотрен иск. Как только мы получим исковое заявление, то сможем сориентировать, сколько времени потребует его рассмотрение, а также определиться с содержанием защиты», – сказал адвокат, передает РИА «Новости».

Ахметгалиев не смог также ответить на вопрос, будет ли Таганский суд Москвы рассматривать иск Роскомнадзора до вступления в силу решения Верховного суда России, признавшего законным приказ ФСБ о ключах шифрования.

«Я не знаю, увязывает ли Роскомнадзор свои требования с этим иском или нет», – пояснил он.

В целом, позиция Telegram по спору с российскими властями остается прежней – мессенджер считает их требования незаконными, сообщил со своей стороны в своем Telegram-канале коллега Ахметгалиева Павел Чиков.

«Требования ФСБ предоставить доступ к частной переписке пользователей неконституционны, не основаны на законе, технически и юридически неисполнимы, следовательно требование блокировки также необоснованно», – заявляют защитники.

Ранее в пятницу стало известно, что Роскомнадзор подал в Таганский районный суд исковое заявление об ограничении доступа к информационным ресурсам Telegram в России.

В понедельник юристы Telegram сообщили Роскомнадзору, что выполнить требования ФСБ по ключам шифрования сообщений технически невозможно. При этом 4 апреля истек 15-дневный срок, отведенный Роскомнадзором администрации Telegram на предоставление ФСБ ключей шифрования.

Создатель мессенджера Павел Дуров ранее сообщил, что Telegram будет выступать за свободу и неприкосновенность частной жизни своих пользователей, угрозы блокировать его не принесут плодов.