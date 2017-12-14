Роскомнадзор попросил суд заблокировать Telegram

Роскомнадзор подал в Таганский районный суд исковое заявление об ограничении доступа к информационным ресурсам Telegram в России.

«На основании ст. 15.4 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» Роскомнадзором в пятницу, 6 апреля, подано исковое заявление в Таганский районный суд г. Москвы с требованием об ограничении доступа на территории России к информационным ресурсам организатора распространения информации в сети Интернет Telegram Messenger Limited Liability Partnership», – говорится в сообщении ведомства.

В четверг глава Минкомсвязи Николай Никифоров заявил, что ситуация с мессенджером Telegram, которому ФСБ приказала передать органам безопасности ключи для дешифровки сообщений, станет правовым прецедентом, который поможет прояснить практику применения таких приказов.

В понедельник юристы Telegram сообщили Роскомнадзору, что выполнить требования ФСБ по ключам шифрования сообщений технически невозможно. При этом 4 апреля истек 15-дневный срок, отведенный Роскомнадзором администрации Telegram на предоставление ФСБ ключей шифрования. Надзорное ведомство, как сообщалось, может подать в суд иск о блокировке мессенджера в России.

Создатель мессенджера Павел Дуров ранее сообщил, что Telegram будет выступать за свободу и неприкосновенность частной жизни своих пользователей, угрозы блокировать его не принесут плодов.

Во вторник председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов вступился за мессенджер Telegram. Он вспомнил, в частности, как Telegram откликнулся на просьбу СПЧ о блокировке террористических каналов в 2017 году.