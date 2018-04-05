Никифоров описал ситуацию с Telegram

Ситуация с мессенджером Telegram, которому ФСБ приказала передать органам безопасности ключи для дешифровки сообщений, станет правовым прецедентом, который поможет прояснить практику применения таких приказов, заявил глава Минкомсвязи Николай Никифоров.

«Приказ, в рамках которого происходит блокировка, передача ключей, шифрование так называемое, это приказ ФСБ. Я считаю, что мне некорректно его комментировать, поэтому лучше обратиться за комментариями в эту организацию», – цитирует Никифорова ТАСС.

По его словам, Роскомнадзор в этой ситуации выступает как исполнительный орган, который не участвует в передаче ключей.

«Обращаю внимание, что такой прецедент он новый, никогда такого не было. Никто наверняка не знает, как это правильно должно работать», – сказал Никифоров.

В связи с этим приказом, по его словам, идет дискуссия. Никифоров призвал дождаться «официального рассмотрения этих процедур», допустив, что затем возможно потребуется что-то менять в нормативных актах.

«Я очень рассчитываю, что это будет все-таки рассмотрено на площадке того или иного суда, потому что судебное решение в каком-то смысле подтвердит или опровергнет те или иные нормы, которые сегодня в правовых актах есть», – сказал министр.

В понедельник юристы Telegram сообщили Роскомнадзору, что выполнить требования ФСБ по ключам шифрования сообщений технически невозможно. При этом 4 апреля истек 15-дневный срок, отведенный Роскомнадзором администрации Telegram на предоставление ФСБ ключей шифрования. Надзорное ведомство, как сообщалось, может подать в суд иск о блокировке мессенджера в России.

Создатель мессенджера Павел Дуров ранее сообщил, что Telegram будет выступать за свободу и неприкосновенность частной жизни своих пользователей, угрозы блокировать его не принесут плодов.

Во вторник председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов вступился за мессенджер Telegram. Он вспомнил, в частности, как Telegram откликнулся на просьбу СПЧ о блокировке террористических каналов в 2017 году.