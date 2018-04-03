СПЧ вступился за Telegram

Председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов прокомментировал возможную блокировку мессенджера Telegram.

Федотов вспомнил, как Telegram откликнулся на просьбу СПЧ о блокировке террористических каналов в 2017 году.

«Мы обнаружили в мессенджере Telegram ряд откровенно экстремистских чатов и каналов с недвусмысленными инструкциями по подготовке террористических актов. Очевидно, что существование таких чатов и каналов не имело ничего общего со свободой слова.<...> Мы обратились к руководству месседжера с призывом заблокировать ряд таких каналов и чатов, что и было сделано в кратчайшие сроки», – приводит слова Федотова пресс-служба СПЧ.

По его словам, такая конструктивная позиция, говорящая о готовности адекватно реагировать на прямые нарушения российских законов, «внушает надежду на то, что обеспечить соблюдение закона в виртуальном пространстве мессенджера возможно и без его блокировки». Федотов подчеркнул, что совет готов сделать «все от него зависящее, чтобы конфликт был урегулирован без нанесения ущерба миллионам российских граждан».

Глава СПЧ отметил, что предстоящая на этой неделе блокировка Telegram вызывает серьезное беспокойство, поскольку дело касается прав и законных интересов порядка 15 млн россиян, пользующихся мессенджером. «Нельзя забывать и о возможных финансовых потерях тысяч инвесторов, вложивших значительные средства в создание и продвижение телеграм-каналов, рекламы и иного контента в Telegram», – добавил он.

В понедельник юристы Telegram сообщили Роскомнадзору, что выполнить требования ФСБ по ключам шифрования сообщений технически невозможно.

4 апреля истекает 15-дневный срок, отведенный Роскомнадзором администрации Telegram на предоставление ФСБ ключей шифрования. В ином случае надзорное ведомство может подать в суд иск о блокировке мессенджера в России.

Создатель мессенджера Павел Дуров ранее сообщил, что Telegram будет выступать за свободу и неприкосновенность частной жизни своих пользователей, угрозы блокировать его не принесут плодов.