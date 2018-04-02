Юристы Telegram заявили о невозможности передачи ключей шифрования

В понедельник юристы Telegram сообщили Роскомнадзору, что выполнить требования ФСБ по ключам шифрования сообщений технически невозможно, заявил адвокат Дмитрий Динзе.

«Администратор сервиса в существующей архитектуре ни при каких условиях не имеет доступа к информации, дающей возможность декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и обрабатываемых с его помощью электронных сообщений», – передает РИА «Новости» официальный ответ адвоката на уведомление Роскомнадзора.

Динзе заявил, что Telegram предоставляет пользователям возможность использовать два вида каналов для обмена сообщениями – облачные и секретные чаты.

«Сообщения, передаваемые через секретные чаты, никогда не сохраняются на серверах. Переписка пользователей облачных чатов хранится в зашифрованном виде, распределяется между различными подсистемами и никогда не хранится в одном месте», – отметил адвокат.

Он добавил, что подсистемы Telegram находятся на территории различных государств и управляются различными юридическими лицами.

В начале этой недели истекает 15-дневный срок, отведенный Роскомнадзором администрации Telegram на предоставление ФСБ ключей шифрования. В ином случае надзорное ведомство может подать в суд иск о блокировке мессенджера в России.

Ранее создатель мессенджера Павел Дуров сообщил, что Telegram будет выступать за свободу и неприкосновенность частной жизни своих пользователей, угрозы блокировать его не принесут плодов.

До этого Верховный суд отказался удовлетворить иск юристов Telegram и отменить приказ ФСБ по поводу дешифровки сообщений. Юрист компании Telegram Messenger Limited Рамиль Ахметгалиев отметил, что мессенджер все равно не может выполнить требование ФСБ.

Отметим, на минувшей неделе в работе Telegram по всему миру произошел сбой. Павел Дуров заявлял, что это произошло из-за отключения питания в кластере серверов в Европе. Позднее работа мессенджера в России была восстановлена.