Песков прокомментировал возможную блокировку Telegram

В Кремле считают Telegram удобным мессенджером, но в случае его блокировки будут искать альтернативу, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что много есть мессенджеров. Telegram очень удобный, действительно, мы используем его, в том числе и для общения с журналистами. Будет очень жаль, если не будет найден консенсус, а пока, насколько мы понимаем, он не найден. Но закон есть закон, и если он не будет соблюден и будут приняты соответствующие меры, мы будем искать альтернативу, которая наилучшим образом будет отвечать нашим потребностям», – заявил Песков, передает РИА «Новости».

Ранее советник президента по интернету Герман Клименко заявил, что принятие судом решения о блокировке Telegram в России приведет к краху мессенджера в стране, несмотря на существующие средства обхода блокировок.

В пятницу стало известно, что Роскомнадзор подал в Таганский районный суд исковое заявление об ограничении доступа к информационным ресурсам Telegram в России. Юристы Telegram сообщили, что пока не получили иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера в России.

В понедельник юристы Telegram сообщили Роскомнадзору, что выполнить требования ФСБ по ключам шифрования сообщений технически невозможно. При этом 4 апреля истек 15-дневный срок, отведенный Роскомнадзором администрации Telegram на предоставление ФСБ ключей шифрования.

Создатель мессенджера Павел Дуров ранее сообщил, что Telegram будет выступать за свободу и неприкосновенность частной жизни своих пользователей, угрозы блокировать его не принесут плодов.