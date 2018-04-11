Telegram не признали ответчиком в процессе о блокировке

Мессенджер Telegram привлечен к рассмотрению дела о блокировке в качестве заинтересованного лица, но не ответчика, сообщила пресс-секретарь Таганского суда Москвы Юлия Сухинина.

«Telegram является заинтересованным лицом, а не ответчиком, поскольку заявление рассматривается в особом производстве», – сказала Сухинина, передает РИА «Новости».

Пресс-секретарь не смогла уточнить, направлялись ли юристам Telegram уведомления о назначенном на 12 апреля судебном заседании. Представляющий интересы мессенджера адвокат Павел Чиков написал в своем Telegram-канале, что никаких извещений не получал.

Ранее в среду Таганский суд Москвы принял к рассмотрению иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram.

4 апреля истек 15-дневный срок, отведенный Роскомнадзором администрации Telegram на предоставление ФСБ ключей шифрования. Юристы Telegram сообщили Роскомнадзору, что выполнить требования ФСБ по ключам шифрования сообщений технически невозможно.