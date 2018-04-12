К процессу о блокировке Telegram привлекли ФСБ

ФСБ привлечена в качестве заинтересованного лица по иску Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram.

«Суд удовлетворяет ходатайство Роскомнадзора о привлечении ФСБ в качестве заинтересованного лица», – передает РИА «Новости» решение судьи Юлии Смолиной.

При этом Telegram привлечен к рассмотрению дела о блокировке в качестве заинтересованного лица, а не ответчика.

По существу иск начнут рассматривать в пятницу, в четверг прошел этап досудебной подготовки, на который юристы Telegram не явились.

«Заседание назначено на 10.00 13 апреля», – сказала судья.

Роскомнадзор попросил суд дать добро на немедленную блокировку мессенджера Telegram в случае, если иск ведомства будет удовлетворен, заявила представитель ведомства в Таганском суде Москвы.



«Когда судебное решение будет принято, оно будет привлечено к немедленному исполнению в случае удовлетворения нашего ходатайства», – сказала представитель Роскомнадзора.

Напомним, в среду Таганский суд Москвы принял к рассмотрению иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram.

4 апреля истек 15-дневный срок, отведенный Роскомнадзором администрации Telegram на предоставление ФСБ ключей шифрования. Юристы Telegram сообщили Роскомнадзору, что выполнить требования ФСБ по ключам шифрования сообщений технически невозможно.