Суд заблокировал Telegram

Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать мессенджер Telegram в России немедленно, не дожидаясь решения апелляции.

Согласно постановлению суда, Telegram будет заблокирован, пока не предоставит ключи шифрования. Юристы мессенджера уже планируют обжаловать решение суда.

Заседание прошло стремительно. Представление доказательств заняло меньше получаса, после чего судья удалилась в совещательную комнату, передает РИА «Новости».

«Судья ушла в совещательную комнату. Экспресс-суд за 19 минут. Сейчас будет оглашение», – описал происходящее автор Telegram-канала «Код Дурова».

Юристы Telegram на заседание не явились, сообщив, что основатель мессенджера Павел Дуров запретил им «легитимировать откровенный фарс своим присутствием».

Как сообщает Telegram-канал Mash, во время объявления решения суда в зал запустили операторов телеканалов, но снимать судью приставы запретили.

Утром в пятницу юристы Telegram попросили перенести процесс о блокировке. Однако суд отказался это делать.

В ходе заседания суда представитель Роскомнадзора Мария Смелянская заявила, что «Telegram может содержать сведения о террористических организациях», при этом «ФСБ не обладает необходимой информацией для декодирования сообщений пользователей».

В среду Таганский суд Москвы принял к рассмотрению иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram. При этом сам мессенджер привлечен к рассмотрению дела о блокировке в качестве заинтересованного лица, но не ответчика. Также в качестве заинтересованного лица по иску Роскомнадзора о блокировке мессенджера привлечена ФСБ.