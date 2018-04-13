Суд отказался переносить заседание по блокировке Telegram

В пятницу юристам Telegram отказали в просьбе отложить заседание по блокировке мессенджера; судья счел ходатайство защиты «злоупотреблением правом».

Так, судья отклонил ходатайство представителей Павла Дурова о переносе заседания, так как они «были извещены и имели возможность ознакомиться с иском Роскомнадзора», сообщает телеграм-канал «Код Дурова».

В свою представитель Роскомнадзора Мария Смелянская заявила, что «Telegram может содержать сведения о террористических организациях», при этом «ФСБ не обладает необходимой информацией для декодирования сообщений пользователей».

Все это представляет угрозу «интересам России, жизни и здоровью граждан России», сообщает РИА «Новости».

В ФСБ заявили о поддержке требования Роскомнадзора о блокировке Тelegram, передает ТАСС.

Также представитель ФСБ заявил, что ведомство не смогло получить внятного объяснения от Дурова о том, почему он не может предоставить ключи шифрования от мессенджера, передает телеграм-канал Mash.

Ранее в пятницу юристы Telegram попросили перенести процесс о блокировке. Днем ранее сообщалось, что основатель Telegram и «ВКонтакте» Павел Дуров запретил своим юристам принимать участие в судебном процессе о блокировке мессенджера в России.

Днем ранее сообщалось, что основатель Telegram и «ВКонтакте» Павел Дуров запретил своим юристам принимать участие в судебном процессе о блокировке мессенджера в России.