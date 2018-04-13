Юристы Telegram попросили перенести процесс о блокировке

Адвокаты Telegram попросили Таганский суд Москвы отложить до устранения всех процессуальных нарушений заседание по вопросу блокировки мессенджера на территории России, сообщил адвокат Павел Чиков.

«Просим суд обеспечить фактическое исполнение требований процессуального кодекса и обеспечить реализацию всех процессуальных прав, предоставленных в данном случае законом компании Telegram как ответчику. Отложить судебное заседание на разумный срок и устранить все вышеуказанные процессуальные нарушения», – говорится в ходатайстве, опубликованном в Telegram-канале Чикова.

Адвокаты считают, что «нет никаких объективных причин рассматривать иск в экстренной процедуре, которая и не предусмотрена процессуальным законодательством для таких случаев».

Днем ранее сообщалось, что основатель Telegram и «ВКонтакте» Павел Дуров запретил своим юристам принимать участие в судебном процессе о блокировке мессенджера в России.

В среду Таганский суд Москвы принял к рассмотрению иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram. При этом сам мессенджер привлечен к рассмотрению дела о блокировке в качестве заинтересованного лица, но не ответчика. Также в качестве заинтересованного лица по иску Роскомнадзора о блокировке мессенджера привлечена ФСБ.