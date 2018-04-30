Прокуратура предупредила Навального по поводу акции 5 мая

Прокуратура предупредила блогера Алексея Навального о негативных последствиях проведения несанкционированной акции, намеченной им на 5 мая в Москве.

«В целях недопущения возможных нарушений закона при проведении публичных мероприятий прокуратурой Центрального административного округа Москвы организатору публичного мероприятия Любови Соболь и Алексею Навальному, призывающему к участию в шествии, направлены предостережения», – говорится в сообщении прокуратуры Москвы, передает «Интерфакс».

Ведомство отмечает, что в сети активно распространяются сообщения, призывающие к участию 5 мая в массовом публичном мероприятии – шествии по Тверской улице.

«Правительством Москвы проведение акции на Тверской улице не согласовано, организатору были предложены альтернативные места проведения мероприятия, которые им не приняты», – сообщает пресс-служба прокуратуры.

Ранее Навальный сообщал, что мэрия Москвы не согласовала его сторонникам проведение 5 мая шествия по Тверской улице с митингом на Манежной площади, и заявил о планах провести акцию на намеченном месте.