Европейские политики-прилипалы рассчитывают, что у них «все будет». А им за это как раз не будет ничего, даже если что-то (или все) пойдет не так. Даже если война, под которую они берут взаймы деньги, не случится, евроэлита хапнет свое.0 комментариев
В Германии призвали вернуть золотой запас из США
Глава Европейской ассоциации налогоплательщиков призвал вернуть золото ФРГ из США
Золотой запас Германии нужно вернуть из США, заявил президент Европейской ассоциации налогоплательщиков Михаэль Егер на фоне торгового конфликта между ЕС и США.
«Бундесбанк и правительство ФРГ должны проявить дальновидность на этом этапе глобального сдвига сил и немедленно вернуть обратно германское золото из США», – приводит слова Егера ТАСС со ссылкой на Bild.
Он указал, что сейчас в Берлине и Брюсселе обсуждается возможность «огромной новой задолженности», поэтому «в случае чрезвычайной ситуации необходим будет немедленный доступ ко всем золотым резервам».
Егер предложил доставить золотые резервы во Франкфурт-на-Майне или хотя бы в Европу. Он считает, что правительство как минимум должно перепроверить золотой запас, хранящийся в США. Некоторые политики в Германии поддержали эту инициативу.
Германия занимает второе место в мире по запасам золота после США, имея 3375 тонн. Из них около 37% хранятся в Федеральном резервном банке Нью-Йорка. Управление Бундесбанка заявило о доверии к Федеральному резервному банку Нью-Йорка в деле хранения золота.
Как писала газета ВЗГЛЯД, США объявили о введении 25-процентных пошлин на ввоз всех автомобилей. Политолог Александр Рар заявил, что Вашингтон медленно «убивает» своего конкурента в лице Европы, так как проблема Берлина и Брюсселя в том, что они не могут конкурировать с Соединенными Штатами в части эффективности промышленности.