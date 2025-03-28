В Германии призвали вернуть золотой запас из США

Глава Европейской ассоциации налогоплательщиков призвал вернуть золото ФРГ из США

Tекст: Антон Антонов

«Бундесбанк и правительство ФРГ должны проявить дальновидность на этом этапе глобального сдвига сил и немедленно вернуть обратно германское золото из США», – приводит слова Егера ТАСС со ссылкой на Bild.

Он указал, что сейчас в Берлине и Брюсселе обсуждается возможность «огромной новой задолженности», поэтому «в случае чрезвычайной ситуации необходим будет немедленный доступ ко всем золотым резервам».

Егер предложил доставить золотые резервы во Франкфурт-на-Майне или хотя бы в Европу. Он считает, что правительство как минимум должно перепроверить золотой запас, хранящийся в США. Некоторые политики в Германии поддержали эту инициативу.

Германия занимает второе место в мире по запасам золота после США, имея 3375 тонн. Из них около 37% хранятся в Федеральном резервном банке Нью-Йорка. Управление Бундесбанка заявило о доверии к Федеральному резервному банку Нью-Йорка в деле хранения золота.

Как писала газета ВЗГЛЯД, США объявили о введении 25-процентных пошлин на ввоз всех автомобилей. Политолог Александр Рар заявил, что Вашингтон медленно «убивает» своего конкурента в лице Европы, так как проблема Берлина и Брюсселя в том, что они не могут конкурировать с Соединенными Штатами в части эффективности промышленности.